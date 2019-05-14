تراند اليوم : بعد حضن ياسمين الخطيب وخالد يوسف.. سما المصري تسخر!

علّقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على صورة المذيعة ياسمين الخطيب والمخرج خالد يوسف التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وهي في أحضان المخرج.

ونشرت سما المصري الصورة على حسابها عبر ” إنستجرام ” ، معلقة : ” صورة بعنوان عندما يلتقي الجمال والبرلمان ” ، مضيفة : ” صدقوني حاولت أصفي النية بس مالقتش مصفى مقاس البرجين دول عندي في البيت.. مصر كلها بقت أبراج ياجدعان ” .

وأضافت : ” الولية دي شتمتني قبل كده وأنا مش عارفاها مين دلوقتي بس عرفتها وجه الوقت اللي أرد لها الجميل.. الشتاء صعب برضه وعايز حضن.. ماتظلموش الست دي بتدفي من السقعة ” .

وكانت ياسمين الخطيب قد اعترفت، في بيان لها عبر حسابها على “ فيس بوك ” ، أنها كانت متزوجة من خالد يوسف، وتم الانفصال بينهما منذ عدة سنوات.