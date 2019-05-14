تراند اليوم : بالفيديو.. ريهام سعيد تعلق على قضية فيديوهات خالد يوسف

علقت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” على قضية ” الفيديوهات ” التي يضج بها الرأي العام المصري بعد القبض على فنانتين هما ” شيما الحاج ، ومنى فاروق ” ، على أثر تسريب فيديوهات جنسية لهما مع شخص يُقال أنه المخرج والبرلماني ” خالد يوسف ” .

وتناولت ريهام القضية في يرنامجها ” صبايا ” المذاع على فضائية الحياة ، بشكل حيادي ، قائلة بأن الجميع يخطأ ، ولكن الأخطاء درجات ، وأن ” الله ” يستر على البعض ويفضحآخرين .

وطلبت ” ريهام ” من جمهورها عدم نقل الفضائح والترويج لما تتناقله وسائل الإعلام ، كما دافعت عن نفسها وكأنها ترد على إتهام لها بنقل الفضائح .