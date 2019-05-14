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تراند اليوم : عقوبة قاسية لسيدة أعمال متورطة في مقطع ” إباحي ” مع خالد يوسف

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أعلن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، عن نقل سيدة الأعمال المصرية الضحية الثالثة في قضية ” الفيديوهات الإباحية ” ، إلى جدول غير المشتغلين، وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيًا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.

ويذكر أن هذا الإجراء رفضت نقابة السينمائيين تطبيقه على المخرج انتظارا لصدور أحكام نهائية من القضاء بالإدانة، حيث اعتبرت نقابة المحامين أن مجرد التحقيق معها في جريمة مخلة بالشرف سبب لافتقادها أهم شروط العضوية وهو التمتع بحسن السمعة.

وصدر بحق منى الغضبان قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الإباحية، حيث أعلنت النيابة العامة زواجها عرفيا من المخرج خالد يوسف، وقالت إن عقد الزواج بحوزتها.

وتواجه منى مع بقية المتهمات وشيماء الحاج وكاميليا الديب، عدة اتهامات منها التحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

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