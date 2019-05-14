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تراند اليوم : زوجة خالد يوسف تعلق على أزمة الفيديو الفاضح : ” لم يهرب بل ذهب إلى فرنسا “

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علقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري ، على قضية الفيديو الفاضح المنسوب إليه.
وأعربت الزوجة عن شعورها بالغضب الشديد، نافية أي علاقة لزوجها بالفنانتين وشيماء الحاج، أنه لم يهرب بل ذهب إلى فرنسا لقضاء العطلة معها ومع ابنته وللقيام ببعض الأعمال الخاصة.

وأضافت أنها لم تتخل عن زوجها وأن لاصحة لأنباء انفصالهما. وشددت على براءته مهددة بمقاضاة كل من يعمل على تشويه صورته، مؤكدة أنهما سيعودان إلى مصر بعد انقضاء مدة الإجازة.

وجاء ذلك بعد إعلان الإعلامية ياسمين الخطيب أنها كانت متزوجة منه بشكل سرّي وأنهما انفصلا مؤخراً.

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