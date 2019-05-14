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تراند اليوم : قرار جديد من المحكمة بشأن منى الغضبان بطلة فيديوهات خالد يوسف الإباحية...

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة كمال مسعود، تجديد حبس سيدة الأعمال المصرية 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير والبرلماني .
ووصلت سيدة الأعمال منى الغضبان، إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.
ومحبوس على ذمة القضية الفنانتين وشيما الحاج، بالإضافة إلى الراقصة كاميليا والإعلامية ، وهي القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

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