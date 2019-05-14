إدخال رقم البطاقة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار الاسبوع الثاني من رمضان

نشر معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، نتائج سحب يانصيب الاسبوع الثاني من شهر رمضان 2019، وكذلك جميع أرقام البطاقات الرابحة في سحب اليوم، وجوائز الترضية للبطاقات المعلنة.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا

ويوفر موقع اليانصيب خدمة الرسائل الخاصة بسحب يانصيب sms الجوال معرض دمشق، حيث بإمكانكم الاستعلام عن يانصيب معرض دمشق السوري.

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وعن تفاصيل الخدمة فهي من خلال إرسال رسالة إلى الرقم الآتي: 1713، من خلال كتابة: "بطاقة اليانصيب + مسافة خالية+ العدد المتسلسل للإصدار” ثم إرسالها، وتكلفة هذه الخدمة فهي: 5 ل.س.

وفعلت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية رابط الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وهو مرفق داخل هذه الخبر.

ويمكن للمهتمين بهذا السحب في محافظات سوريا مطالعة الصورة المرفقة؛ لمعرفة أرقام البطاقات الرابحة في سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، ولجميع المدن السورية.