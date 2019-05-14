تراند اليوم : شاهد أول فيديو من عقار خالد يوسف: هنا تم تصوير "فيديو منى وشيما الإباحي"

مني فاروق وشيماء الحاج رد , مني فاروق في ظل الرئيس , شيما الحاج وائل الابراشى , الفيديو الفاضح للمخرج خالد يوسف, غرائب , وأسرار , خالد يوسف ورانيا يوسف , خالد يوسف وياسمين الخطيب , خالد يوسف شوفولي حل , شيما الحاج بورسعيد , شيما الحاج مع الطفل , شيما الحاج عندي ظروف , منى فاروق وشيماء الحاج مسرب , منى فاروق وشيماء الحاج تسريب , منى فاروق فى رحيم , فيديو مني فاروق المثيرة للجدل , فيديو كليب , عاجل , خالد يوسف وزوجته السعودية , فيديو خالد يوسف والبنتين , فيديو خالد يوسف ورانيا يوسف , فيديو خالد يوسف الجديدجريدة الوطن المصرية , جريدة الوطن , جريدة الوطن اليوم , موقع جريدة الوطن , News , Elwatannews , هنا , تم , تصوير , الفيديو , الفاضح , لمنى , وشيما , والمخرج.. , العقار , تخصه , خالد يوسيف , مني فاروق وشيماء الحاج فيديوهات , مني فاروق , شيماء الحاج , شيما والمخرج , مني والمخرج , منى فاروق رحيم ,

انتقلت عدسة "الوطن" إلى مقر شقة المخرج خالد يوسف الذي ظهر خلال الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بميدان لبنان التابع لحي العجوزة بالجيزة.

وأرشدت "منى وشيما" عن شقة المخرج والنائب البرلماني خلال التحريات التي أجريت معهما صباح اليوم، بعد أن أٌلقي القبض عليهما مساء الخميس بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تردد أنهما منى فاروق وشيما الحاج.





ورصدت عدسة "الوطن" مقر تصوير الفيديو حسبما أشارتا الفنانتان خلال التحقيقات، وهو المكتب السينمائي لـ"يوسف" الذي يعلوه لافتة "مصر العربية للإنتاج السينمائي.. خالد يوسف".





"حاجة تخصه".. هكذا علَّق أمن العقار على واقعة الفيديو الفاضح، مشيرا إلى أن عمله خارج المكتب ولا يراه ما يحدث داخل الأربعة حيطان، متابعًا: "أكتر حاجة مزعلاني منى فاروق كانت صاعدة (فنيًا) بسرعة الصاروخ، ووالله ما كنت بشوفها.. ولا شيما عمري ما شوفتها".





لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مني فاروق وشيماء الحاج رد , مني فاروق في ظل الرئيس , شيما الحاج وائل الابراشى , الفيديو الفاضح للمخرج خالد يوسف, غرائب , وأسرار , خالد يوسف ورانيا يوسف , خالد يوسف وياسمين الخطيب , خالد يوسف شوفولي حل , شيما الحاج بورسعيد , شيما الحاج مع الطفل , شيما الحاج عندي ظروف , منى فاروق وشيماء الحاج مسرب , منى فاروق وشيماء الحاج تسريب , منى فاروق فى رحيم , فيديو مني فاروق المثيرة للجدل , فيديو كليب , عاجل , خالد يوسف وزوجته السعودية , فيديو خالد يوسف والبنتين , فيديو خالد يوسف ورانيا يوسف , فيديو خالد يوسف الجديدجريدة الوطن المصرية , جريدة الوطن , جريدة الوطن اليوم , موقع جريدة الوطن , News , Elwatannews , هنا , تم , تصوير , الفيديو , الفاضح , لمنى , وشيما , والمخرج.. , العقار , تخصه , خالد يوسيف , مني فاروق وشيماء الحاج فيديوهات , مني فاروق , شيماء الحاج , شيما والمخرج , مني والمخرج , منى فاروق رحيم ,