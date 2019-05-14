تراند اليوم : عمر وسعد يهاجم يوسف شاهين وخالد يوسف :"أناني والتاني ماشي على خطاه"

استمر الفنان عمرو سعد في هجومه على المخرجين السينمائيين يوسف شاهين، وخالد يوسف، معتبرا أنهم مهتمين بالشهرة وأنانيين، خاصة مع اتهمام يوسف شاهين على سبيل المثال، بعرض سيرته الذاتية خلال أعماله الفنية.

وأضاف خلال برنامج "عايشة شو" المعروض خلال شهر رمضان الكريم، أن المخرج ليس مطلوب منه أن يكون مشهور أو يهتم بالشهرة، قائلا: “وأظن أن المخرج خالد يوسف كمان ماشي على نفس الخط”

كما فسر عمرو سعد العديد من الأمور التي احاطت به خلال الفترة الماضية ومن أبرزها تمثيله فيلم "مولانا" والذي اخذ جدلا واسعا فور عرضه، خاصة وأنه للمؤلف والكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" المعروف إثارته للجدل.