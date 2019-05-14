تراند اليوم : منها فيلا و3 أفدنة.. خالد يوسف يتجه لبيع جميع ممتلكاته بمصر

باتت عودة خالد يوسف المخرج السينمائي الشهير، وعضو مجلس النواب، إلى مصر مرة أخرى محل شك كبير، حيث كشفت مصادر مقربة منه أنه يجري تجهيزات للاستقرار بالخارج.

المصادر كشفت لموقع "القبس الإلكتروني" الكويتي اليوم الأحد، أنه من ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشرا قويا على بقائه خارج مصر، هو عرض المخرج الشهير أرضا تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم الذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر خلال الفترة القادمة للاستقرار بالخارج.

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جدير بالذكر أنه قد تم تداول مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونُسبت للمخرج وعضو البرلمان المعروف خالد يوسف، وقد سافر بعد ذلك إلى فرنسا، مما دعا رواد "السوشيال ميديا" إلى القول إنه لن يعود مرة أخرى، إلا أنه نفى ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال يوسف في تغريدته حينها: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت هربًا، أنا منذ فترة بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها فسأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، لأنه صاحب الحق الوحيد".