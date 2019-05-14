شاهد: قصة الفنان سعيد سالم في أول تمثيلية له

سعيد بن سالم هو ممثل إماراتي من مواليد 22 يوليو 1962، بدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة خلال التلفزيون والمسرح إلا أن قدمه الفنان عبد الحسين عبد الرضا بشخصية عيد بن شاكر في مسلسل الحيالة عام 2003 واشتهر بتلك الشخصية واستمر بالعمل الفني بأدوار أكبر بعض الشي.

وفي وقت سابق الجمعة، استهلت جمعية المسرحيين برنامجها الرمضاني "عيون المسرح المحلي"، بعرض لمسرحية "شمبريش" التي كتبها جمال سالم واخرجها ناجي الحاي.

وشارك بالتمثيل فيها جابر نغموش وبدرية أحمد وسعيد سالم ومحمد جمعة وناجي خميس وسواهم، وتولى رسم مناظرها محمد الغص، حيث تعالج المسرحية التي جاءت في اطار بصري واقعي، اختلاف وجهات النظر حول طبيعة العلاقة بين الأبناء والوالدين عند كبر سنهما.

وعقب العرض تحدث سعيد سالم عن ذكرياته حول تجربة العمل الذي طاف جميع مدن الدولة في تلك الأيام محققاً نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً وعائدات مادية ليست قليلة، وذكر سالم انهم قدموا العمل لأكثر من 30 ليلة.

