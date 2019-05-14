حقيقة خبر وفاة يوسف شعبان في مشفى بالقاهرة - الفنان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، نبأ وفاة الفنان المصري يوسف شعبان؛ جراء أزمة قلبية مفاجئة، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة صحة هذه الأنباء.

من جهته، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والممثلين، ما تردد من أنباء عن وفاة الفنان يوسف شعبان، مؤكدا أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأكد زكي أن الفنان يوسف شعبان متواجد في الأماكن المخصصة لتصوير عمله الدرامي الجديد والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل مسلسل "بالحب هنعدي"، ويشارك في بطولته النجمة سميرة أحمد. وفق "تحيا مصر"

بدأ الفنان يوسف شعبان مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت اعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي

ولاقى في بداياته السينمائية منافسة شرسة ولكنها شريفة من أبرز نجوم فترة الستينات وهم رشدي أباظة، كمال الشناوي، صلاح ذو الفقار، حسن يوسف، وشكري سرحان. وكان بعضهم يغري المنتجين بتخفيض الأجر الذي يحصل عليه للتأثير عليهم لاختيارهم وعدم اختياره.