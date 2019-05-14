نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عام وأزهري نهاية العام ” نظام التابلت ” موقع وزارة التربية...

يستعد جميع الطلبة بالصف الأول الثانوي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني واتباع النظام الجديد للامتحان وفقا لقرار السيد وزير التربية والتعليم ومع انتهاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني سيتم توفير روابط نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتقدم بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الأول عام وأزهري وذلك فور ظهورهم عبر المواقع الرسمية وسط ترقب كبير من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة أولى ثانوي 2019 ثانوية عامة أو أزهري وتحديد ثمار مجهوداتهم خلال الأسابيع الماضية من مذاكرة واجتهاد للحصول على أعلى الدرجات والتمكن من التفوق والانتقال للصف الثاني الثانوي، ونشير أن نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 سوف تعرض بجميع المدارس في جميع المحافظات ” المنيا أسيوط الفيوم الغربية الدقهلية والقليوبية والشرقية البحيرة القاهرة والجيزة الإسكندرية سوهاج قنا بني سويف أسوان السويس مرسى مطروح بورسعيد.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عام وأزهري

انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للثانوية العامة والأزهري يوم 24 يناير، تعقبها عمليات التصحيح بجميع أوراق الامتحانات للخروج بنسب نجاح امتحانات الأوبن بوك ” الكتاب المفتوح ” open book ” وهو الامتحان التجريبي المنفذ على صفوف الأول الثانوي العام 2019 وهو دخول الامتحان بالكتاب المدرسي والبحث عن الإجابة والتعرف على المعلومة والبعد عن الحفظ ونسيان المعلومة فور الخروج من اللجنة الامتحانية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

صرحت وزارة التربية والتعليم أن جميع نتائج صفوف النقل بدأ من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية سيتم إعلانها عبر المدارس وليس موقع وزارة التربية والتعليم لخدمات نتائج الامتحانات، ويبدو أن هناك عدد من المحافظات التي تمكنت من الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول مع تمنياتي بالنجاح للجميع.

من خلال المدرسة يمكن التعرف على نتيجتك .

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