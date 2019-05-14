تراند اليوم : المحامي سمير صبري: ايه الفرق بين سما المصري ونجلاء التونسية؟

هاجم المحامي المصري، سمير صبري خلال لقائه مع المذيعة بسمة وهبة، في برنامج (شيخ الحارة)، الرقاصة سما المصري، وتسائل عن الفرق بينها وبين مطربة الحصان نجلاء التونسية التي طُرِدت من مصر ومُنعت من دخولها.

ورد المحامي على سؤال بسمة عن سبب دفاعه عن نجلاء، رغم أنها فنانة غير محترمة بنظر المصريين، ومنعت من الدخول الى مصر، وبين سما المصري، قائلاً: (الاثنين واحد ما فيش فرق).

وتابع إن لديه ما يثبت تنازله عن قضية (نجلاء التونسية)، مؤكدًا أن واجبه كمحامي أن يدافع عن تاجر المخدرات وعن السارق، لكنه لن يدافع عن رقاصات أو من ارتكبوا قضايا مخلة.

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وقال المحامي الملقب بـ (سمير بلاغات)، إنه ندم عندما سحب شكواه ضد الفنانة رانيا يوسف، وستكون أول وآخر مرة يتنازل فيها عن شكوى قيدها ضد فنانة.

وتابع: (رانيا يوسف طلعت قالت مع الإعلامي عمرو أديب، إن والدتها تعبت بعد البلاغ، وبناتها بيعيروهم في الجامعة، بس أنا ندمان إني تنازلت عشان سمعت إنها طلعت بنفس الفستان مرة أخرى).

سليمان برناوي- الجزائر