شاهد: حلا شيحة تكشف سبب عودتها للتمثيل مرةً أخرى

كشفت الممثلة المصرية حلا شيحة عن تفاصيل المرحلة التي مرّت بها مؤخرًا، التي جعلتها تعود للتمثيل بعد أن اعتزلته لفترةٍ طويلة، وكذلك أن تخلع الحجاب بعد أن التزامها بلباسه، مشيرةً إلى أنّها شعرت بأنّها يتعيّنُ عليها التغيير.

وقالت حلا في مقابلة تلفزيونية : “حسيت إني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فخدت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب ولادي وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وأشارت شيحة أنّها لا تهتم مطلقًا للانتقادات التي تتعرّض لها، موضحةً أنّها كل ما تفعله هو ناتج عن قناعاتها الشخصية، لهذا لا تتراجع عنه مهاما كانت النتائج وتواصل المسير فيه، في إشارةٍ للسبب الذي جعلها تعودُ للتمثيل مرةً أخرى.