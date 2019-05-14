دعوة إلى إعادة إجراء الانتخابات في إسرائيل

دعا عضو كنيست إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وإجراء انتخابات إسرائيلية، لاستعادة ربع مليون صوت خسرها اليمين في الانتخابات السابقة.

ووفقاً لموقع "واللا العبري"، قال عضو الكنيست يسرائيل أيخلير، أن ليبرمان يحاول نسف الحكومة اليمينية، مضيفاً " أقترح اقتراحًا بسيطًا قد يهز بعض الكراسي هنا، دعونا نذهب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى".

وتابع: " إذا ذهبنا إلى الانتخابات من جديد وتم التصويت لليمين فلن نضطر للوقوف كفقراء على باب ليبرمان".يملك خمسة مقاعد ويطالب بوزارة الأمن ويفرض آرائه على بلد بأكمله.