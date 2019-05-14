تراند اليوم : وفاء عامر تفتح النار: ماذا قالت عن فيديوهات خالد يوسف الاباحية وخدعة سمية الخشاب لريم البارودي؟

أثارت الفنانة وفاء عامر جدلاً كبيراً خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي، حيث تحدثت لأول مرة عن أزمة المخرج خالد يوسف والفيديوهات الاباحية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنها "تعرضت لصدمة كبيرة وأتمنى أن تكون الفيديوهات فوتوشوب لإنه سقط من نظري".

وعند سؤالها إذا كان من الممكن أن تعمل معه بعد هذه الأزمة قالت: "لا مينفعش".

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كذلك لم تتردد النجمة المصرية أيضاً في الكشف عن رأيها بأزمة الفنانة ريم البارودي والفنان أحمد سعد وقالت : "سمية الخشاب عرفت أحمد سعد عن طريق ريم البارودي وأمامي اتصلت بها للحصول على رقم هاتفه وزعمت وقتها أنها تحتاجه لغناء تتر مسلسل".

كما اعترفت بأنها تعرضت للظلم من قبل العديد من الأشخاص، لكنها رفضت ذكر اسم شخص معين ممن ظلموها، وسببوا لها الألم.

وعبرت وفاء عن يقينها بأن المظلوم لا بد أن يريه الله انتصاره على الظالم عاجلاً أم آجلاً، وقالت إنها تتوجه إلى الله كلما شعرت بالظلم، وتشكره على الألم الذي تمر به، وفي تلك اللحظة لم تستطع مواصلة الحديث وانهارت باكية.