تراند اليوم : فيديو: ماذا قالت "وفاء عامر" عن "خالد يوسف" والمقاطع الإباحية ؟...



أشادت الممثلة المصرية وفاء عامر بالمخرج والبرلماني خالد يوسف، الذي يواجه اتهامات بالتورط في إقامة علاقات جنسية متعددة وتصويرها، والتي أثار تسريبها مؤخرًا موجة من الجدل الواسع في مصر، وتم على إثرها القبض على 5 ممثلات وإعلاميات.

وقالت عامر: "خالد يوسف مخرج مبدع وأدين له بفضل كبير، وأنا مستعدة أن أقدم أي عمل فني معه ومن أجله"، وأشارت إلى أنها وافقت على دورها في فيلم "كارما" من أجله، على الرغم من أن الدور أصغر من دوري زينة وغادة عبد الرازق.

وتابعت في مقابلة مع قناة "النهار" أذيعت ليل الخميس: "خالد تمسك بي، وأصر على مشاركتي في كف القمر، على الرغم اعتراض البعض، وبالتالي لو طلب منى أجسد شخصية دورها عبارة عن النطق بجملة واحدة، وشعرت بأهميتها سأفعل، وأنا واثقة فيه جدًا".

وكشفت عامر عن كواليس مشهدها المحذوف مع الممثل محمد رمضان الذي تضمن إيحاءات غير لائقة، من مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت: "أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكر المشهد جيدا، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال تعبوا وأرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة".

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وتابعت: "اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا لي أنهما سيشاهدانه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائما، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد".

وأكدت: "أنا ادبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيئا يريده المخرج".



من جهة أخرى، قالت عامر، إن الفنانين لديهم معاناة الجمهور لا يعرف عنها شيئًا ويكون الحكم عليهم لمجرد شهرتهم وتقاضيهم أجورا عالية، مع العلم أن هناك 6 فنانين فقط يتقاضون أجورا كبيرة.



وأضافت: "في واحدة قالتلي أنا بفطر فول وطعمية، بس انتوا يا هانم ناس عالية هتلاقيكوا بتفطروا حاجات مختلفة عننا خالص"، فيما أقسمت عامر على الهواء أنها تذهب هي وزوجها وأحيانًا يصطحبان ابنتهما لتناول الإفطار من على عربات الفول.



