وفاة نجمة الستينات دوريس داي

شكّل خبر وفاة الممثلة الأمريكية دوريس داي صدمة لجمهورها العريض بعد أن عرفت كنجمة شباك تذاكر في الخمسينات والستينات.

وبحسب مؤسسة داي فقد تعرضت دوريس في اللحظات الأخير من نوبة التهاب رئوي في منزلها بمنطقة كارميل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتوفيت عن عمر يناهز 97 عاماً.

لعبت دوريس داي أدوار البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم حديث الوسائد "بيلو توك" والذي وضعها في الصدارة للفوز بجائزة الأوسكار، وبطولة فيلم لمسة المنك "ذا تتش أوف مانك"، بحسب "البيان".

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اشتهرت دوريس داي بأغنية كي سيرا سيرا المرتبطة باسمها، وعانت داي من مشاكل مالية بعد وفاة زوجها الأخير فعزمت على الظهور على الشاشة الصغيرة عبر برنامج باسم " دوريس داي شو".

رصيدها الفنى يشتمل على 39 فيلمًا وأكثر من 75 ساعة من الأعمال التلفزيونية، وسجلت ما يزيد عن 650 عملاً غنائياً.

حازت دوريس داي على جائزتي الغولدن غلوب وغرامي. كما حازت دوريس داي في 2004 على وسام الحرية في الولايات المتحدة والذي يعد أرفع وسام مدني أمريكي، وفقاً لـ"سبوتنيك".