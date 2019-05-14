تراند اليوم : فيديو منى الغضبان +18 فيلم منى الغضبان كامل +18 منى الغضبان مع خالد فيديو كامل mona elghadban...

نشرت مواقع اجتماعية فيديو منى الغضبان وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف وهم يمارسون الرقص والرزيلة على أصوات الأغاني الصاخبة، ومددت النيابة المصرية على خلفية ذلك حبس الفنانتين مني فاروق وشيماء الحاج ، فيما لايزال خالد يوسف هارباً برفقة عائلته بالخارج.

بعد انتشار فيديو منى الغضبان ، كشف مصادر مطلعة عن قائمة فيديوهات المخرج خالد يوسف مع الممثلات المصريات، اللواتي لعبن أدواراً تحت إشرافه.



Please enable JavaScript Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. جديد | فيديو فضيحة منى الغضبان مع المخرج خالد يوسف

جديد | فيديو فضيحة منى الغضبان مع المخرج خالد يوسفوقالت المصادر إن القائمة تتضمن عدد كبير من الممثلات والفنانات العريقات أبرزهم “سمية الخشابغادة عبد الرازق _وفاء عامردوللي شاهين حورية فرغليهيفاء وهبيمني الغضبان سيدة اعمال _ميرهان حسين _منه شلبي _درةهالة صدقيهالة فاخر _ليلي علوي شيماء الحاج_ مني فاروق”.

وأضافت المصادر أن خالد يوسف صور فيديو كامل مع مني الغضبان وزميلاتها المذكورة أسمائهم بالأعلي.

Advertisements