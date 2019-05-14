استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس

نتيجة شهادة الاساس اعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، عن ظهور نتيجة شهادة الاساس ، حيث انه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس بالاسم فقط او من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب بولاية الخرطوم بدولة السودان، حيث انه يتم الان الإنتهاء من جميع الاعمال الخاصة بالكنترو يتم الان مراجعة وتصحيح ورصد جميع الدرجات لجميع الطلاب في الصف الثامن فى جميع اللجان المخصصة لذلك، لتقوم وزارة التربية والتعليم برفعها علي موقع الوزارة .

النتائج من هنا

حيث انه سوف يتم انعقاد مؤتمر صحفى اليوم لإعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية ومدينة الخرطوم اليوم الاحد، كما نوه الدكتور فتح الرحمن فضل المولى أن نتيجة شهادة الاساس ستكون متوافرة فى لحظات نشرها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم بالسودان.

يذكر أن امتحانات الاساس في الخرطوم للعام 2019 شارك فيها أكثر من (167) ألف تلميذ وتلميذه موزعين في (1060) مركزاً داخل الولاية وأريافها.