استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2019 نتيجة شهادة الاساس 2019 معرفة نتيجة ولاية الخرطوم والجزيرة

تنشر لكم وكالتنا ، موقع استخراج نتيجة امتحان شهادة مرحلة الاساس الصف الثامن 2019 عن طريق رقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم في السودان والخرطوم و أسماء الطلاب الأوائل بشهادة مرحلة الاساس , إعلان نتيجة شهادة الأساس.

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وقام وزير التربية والتعليم بعرض نتيجة شهادة الاساس لولاية الخرطوم للفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم بحضور فتح الرحمن فضل المولى المدير العام للتعليم والاستاذ عبدالله محمد نصر مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي.

إعلان نتائج شهادة الاساس بولايات السودان المختلفة

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يذكر أن نتيجة شهادة الاساس لولاية الجزيرة والبحر الاحمر وكسلا وعدد من الولايات المختلفة قد أعلن عن موعدها الاسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أيضاً أن عمليات التصحيح لأوراق إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام قد إنطلقت مطلع الاسبوع الجاري, وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على عمليات تصحيح أوراق الشهادة السودانية, بعد حالات الغش وتسريب إمتحانات الشهادة السودانية التي شهدتها إمتحانات الشهادة السودانية هذا العام.