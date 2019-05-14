قناة ITV توقف برنامجها الشهير بسبب وفاة أحد المشاركين

أوقف قناة ITV البريطانية برنامج المذيع جيريمي كايل بسبب وفاة أحد المشاركين بعد مرور وقت قصير من تصوير إحدى حلقات البرنامج، الذي يناقش العلاقات الإنسانية والاجتماعية المتزعزعة بين ضيوفه أمام جمهور الأستوديو.

ووفقا لصحيفة "غارديان" أعلنت القناة أنها ستجري مراجعة شاملة للحلقة بسبب خطورة ما حدث، وأن التصوير والبث علقا بأثر فوري.

وكان من المفترض أن يذاع البرنامج على الهواء أمس الاثنين، لكن تم استبداله بحلقة معادة من برنامج آخر، عقب وفاة مشارك بعد مرور أسبوع من تسجيل الحلقة، وأشارت القناة إلى أن جميع أفراد طاقم البرنامج يشعرون بالصدمة والحزن.

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ويشار إلى أنه بدأ بث البرنامج عام 2005، وهو يناقش العلاقات الإنسانية والاجتماعية المتوترة والنزاعات بين ضيوفه أمام جمهور الأستوديو، كما ويشارك الضيوف في مناقشة قضايا مثل التفكك الأسري، ومشاكل العلاقة العاطفية والإنسانية والإدمان.

ويمر المشاركون باختبارات لكشف الحمض النووي، وأجهزة كشف الكذب، وأحيانا يصل الأمر بين المشاركين إلى الاشتباك والتشاجر.

يذكر أن البرنامج هو الأكثر مشاهدة وانتشاراً في قناة ITV ويحظى على أعلى نسب مشاهدة لحلقاته، حسب سبوتنيك.