تراند اليوم : هيفا وهبي تلتقط صورة لحبيبها ويتغزل بها – وثائق

بعد فترة من الخلافات بينهما، عادت هيفا وهبي للظهور مع مدير أعمالها الفنان المصري محمد الوزيري، الذي أعاد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة من الاختفاء التام عنها.

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محمد نشر صورة جديدة له، وقال إن هيفا التقطتها له، ما يعني إن علاقتهما على أفضل ما يُرام ولا خلافات جديدة، ويمضيان الوقت سوياً.

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كما نشر صورة لحبيبته صاحبة أغنية (واوا) وكتب متغزلاً بها وبجمالها، وقال: (هو في حلاوة كدة؟)

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العلاقة بين هيفا ووزيري غريبة وتثير التساؤلات، وكل أفعالهما وصورهما تؤكد على علاقة غرام قوية، لكن حتى الآن لم يتخذا خطوة رسمية كخطوبة مثلاً أو زواج قريب، أو عقد قران.