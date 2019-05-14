ديوان المراقبة السعودي يبدأ باستقبال طلبات العمل في فروعه

بدأ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية باستقبال طلبات العمل في المركز الرئيس في الرياض وفروعه في محافظات المملكة لحملة الثانوية العامة على بند الأجور والمرتبات الـ33 ليومين متتاليين.

وأعلن ديوان المراقبة عن شروط المتقدمين للوظائف الشاغرة في أفرع الديوان حيث يشترط القبول للسعوديين فقط ومكملي السن النظامية لشغل الوظيفة العامة وممن يمتلكون شهادة حسن سير وسلوك و المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

رابط التسجيل للوظائف الشاغرة في ديوان المراقبة العامة هنا

وأوضح ديوان المراقبة العامة أن الوظائف الشاغرة في أفرع الديوان بالأماكن التالية: المركز الرئيسي بالرياض، وفروع الديوان في جدة بمكة المكرمة والدمام بالمنطقة الشرقية، وأبها بعسير وسكاكا بالجوف، وجازان، وبريدة بالقصيم، وفرع منطقة المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وتبوك، والباحة، وفرع منطقة الحدود الشمالية.

يذكر بأن ديوان المراقبة يعمل على إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة، والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها مواردها بكفاءة واقتصادية وفاعلية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح، بحسب "عاجل السعودية".