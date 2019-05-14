طفلة ترسل "رشوة" إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا والأخيرة ترفض والسبب!!

أرسلت طفلة نيوزيلندية تبلغ من العمر 11 عاما، رسالة إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تطلب منها تمويلا خاصا للبحث عن مخلوق التنين، وتضمنت الرسالة خمسة دولارات ك"رشوة مالية" أرفقتها الطفلة في رسالتها.

وذكرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد ،أن الطالبة التي عرفت فقط باسم "فيكتوريا" تبدي اهتماما شخصيا بالغا بـ"التنين"، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث عن المخلوق الأسطوري.

وكتب شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، أن فيكتوريا أرادت من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين في حال وجدتها.

ووجهت الطفلة طلبها هذا إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بـ 5 دولارات نيوزيلندية.

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وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا، قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة وفقا ل "سكاي نيوز"

وأضافت أصغر رئيسة وزراء في العالم البالغة من العمر (37 عاما) :"كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين".

وبدروها، قالت جاسيندا أرديرن، إنها ستعيد "الرشوة المالية" إلى الطفلة.