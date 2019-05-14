مشاهدة الحلقة 8 الثامنة من برنامج هاني في الألغام حصريًا – محمود عبد المغني

سقط الفنان المصري محمود عبد المغني، مساء اليوم الاثنين، ضحيةً في فخ مواطنه الفنان هاني رمزي مقدّم برنامج المقالب "هاني في الألغام" ، وذلك ضمن الحلقة 8 الثامنة، والتي تُذاع جميع الحلقات حصريًا على قناة "الحياة" في تمام الساعة السابعة مساءً ويستمر عرضها يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن البرامج التي تنتفس بقوة في الماراثون الرمضاني 2019.

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين.

وسقط الممثل المصري محمود عبد المغني في فخ مواطنه الفنان هاني رمزي، ليكون الضحية رقم 8 في برنامج المقالب رمضان 2019 "هاني في الألغام".

شاهد حلقة محمود عبد المغني من برنامج هاني في الألغام HD على يوتيوب عبر الرابط

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ودخل الفنان المصري محمود عبد المغني، في نوبةٍ من الهلع والتوتّر، فور علمه بوجود السيارة التي يستقلها في برنامج المقالب "هاني في الألغام"، وهو محاط بعددٍ كبير من الألغام، وانفجار الكثير منها، وتحوّل الأمر لنوبة صراخ فور قيادة سائق السيارة بسرعة جنونية وسط الصحراء، وازداد الصراخ حينما طلب هاني رمزي من سائق السيارة زيادة السرعة.

ويشارُ إلى أنّ الممثل المصري محمود عبد المغني هو الضحية رقم 8 في برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يقدّمه الفنان المصري هاني رمزي، ويُعرض حصريًا على قناة الحياة، وذلك ضمن البرامج المنافسة في السباق الرمضاني للعام 2019.

يذكرُ أنّه وقّع في فخ برنامج المقالب "هاني في الألغام"، كلًا من: روجينا، وأحمد الشامي، وعصام الحضري ومحمد رجب وصابرين، ودوللي شاهين، لينضمّ لهم اليوم الفنان محمود عبد المغني.