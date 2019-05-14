تراند اليوم : هيفا وهبي مبهورة بهذا الممثل في رمضان!

أشادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بأداء الفنان المصري محمد ممدوح، في مسلسل (قابيل) الذي يعرض خلال رمضان 2019، عبر شاشة (MBC مصر)، وقالت أنها منبهرة بتمثيله.

كتبت عبر الإنترنت: (الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح ( تايسون) مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا).

مسلسل (قابيل) من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب ونهى عابدين وتامر نبيل وأحمد كمال وبسنت شوقي.