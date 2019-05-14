موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 : azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية موقع الأزهر...

موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 ، يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي الأزهر التعرف على نتيجة امتحانات المعاهد الأزهرية من خلال azhar eg splash موقع الأزهر الشريف الرابط الخاص بنتائج شهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية عبر بواب الأزهر التعليمية، وذلك فور الإعلان عنها من خلال موقع الأزهر التعليمي، والاستعلام عن النتائج يتم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ومن خلال هذا التقرير سنتابع معكم أيضا أخبار النتائج من خلال موقعنا، فقد انتهى جميع طلاب الثانوية الأزهرية من تأدية امتحانات العام الدراسي الحالي 2018/2919، فقد صرح صالح عباس: أنه ستعلن اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي

موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019

الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية على موقع الأزهر التعليمي العام 2019

يقوم موقع الأزهر التعليمي بالإعلان عن جميع نتائج المدارس الأزهرية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأيضا الشعبة الإسلامية، من خلال الإعلان عليه عن ظهور النتيجة، ويتمكن الطالب من الدخول برقم الجلوس الخاص به للتعرف على جميع نتائج نهاية العام والتي أوشكت على الظهور على مستوى جميع مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها.

Advertisements

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

← إقرأ أيضاً: