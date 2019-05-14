نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي...

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية وكذلك سنوات النقل من الصف الثاني الابتدائي الأزهري حتى الصف السادس الابتدائي الأزهري، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قرب موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2018/2019 . وكذلك سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية، هذا وقد انتهت الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم؛ عن طبعها كشوفَ رصدٍ جديدة لكلٍّ من الصفوف: الأول والثاني والثالث حتى السادس الابتدائي، وسوف يتمّ تسليمها للمناطق الأزهرية فَوْرَ الانتهاء منها. ونوّهت الإدارة إلى أن مادة الحاسب الآلي مقررة فقط على المعاهد الخاصة والنموذجية، كما أنه إذا تخلف الطالب في مادتي الخط والتربية الفنية في الفصل الدراسي الأول؛ تُضاعَف له الدرجة في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 والطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة.

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طريقة الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية “ابتدائي ..إعدادي .. ثانوي”

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التعليمات الخاصة بامتحانات المرحلة الابتدائية

ومن الجدير بالذكر ما صدر عن الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي، حيص صدرت التعليمات الخاصة بامتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية الأزهرية وذلك للصفوف من الأول حتى الثالث، والتي جاءت على النحو التالي:

تُعقد الامتحانات “شفهية” للصف الأول الابتدائي في جميع المواد.

تُعقد امتحاناتٌ “تحريرية” للصف الثاني الابتدائي في الفصلين الدراسيين، فإذا رسب التلميذ يُنقل تلقائيًّا، على أن يتمّ عمل برنامج تأهيلي للطلاب الراسبين، ولا يُعقد له امتحان دورٍ ثانٍ.

بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية؛ يكون الاختبار شفهيًّا في الفصل الدراسي الأول وتحريريًّا في الثاني، على أن توضع لجميع مواد الصفين الأول والثاني الابتدائيين تقديراتٌ وَفْقَ الجدول بكشف الرصد.

يُمتحن طلاب الصف الثالث الابتدائي في المواد الآتية: القرآن الكريم (شفهيًّا وتحريريًّا) – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – التربية الإسلامية – التربية الفنية – الخط العربي – الأنشطة “شفهيًّا” – الحاسب الآلي.

يُشترط لنقل التلميذ للصف الرابع الابتدائي حصوله على درجة النجاح في كل مادة دراسية على حِدَة، ويُشترط حصوله على 50% من النهاية العظمى في الفصلين الدراسيين في المواد السابقة.

يحقّ للطالب بدايةً من الصف الثالث الابتدائي: دخولُ امتحانات الدور الثاني إذا رسب في مادة من المواد الدراسية المقررة، على أن يُعقد هذا الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويُنقل للصف التالي إذا نجح في المواد التي رسب فيها.

إذا رسب الطالب في الدور الثاني في إحدى المواد الآتية: (القرآن الكريم – التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية) يعيد العام الدراسي بنفس الصف في العام الذي يليه، في كل المواد الدراسية.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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