نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2019 بكل قلق بالرغم أن أبنائهم لم ينتهوا بعد من اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلا أن الجميع يتشوق إلى معرفة النتائج وموعد الإعلان عنها لأن هذه السنة هي من أهم السنوات التي من خلالها يتم تحديد مسار الطلاب ثم ينتقل بعد إلى المرحلة الجديدة, حيث بدأت محافظة الغربية يوم السبت الماضي 11-5 امتحانات الترم الثاني وسوف تمتد الى يوم 16- 5 من نفس الشهر الجاري وسوف يزداد أعداد الباحثين بالفترة القادمة عن الإستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالتزامن مع انتهاء الطلاب والطالبات من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس القادم من مرحلة التعليم الأساسي لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي للانتقال بعدها إلى التعليم ما قبل الجامعي “المرحلة الثانوية”، لذلك يسعى كل طالب وطالبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019م.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية.

وصرح الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه فور الانتهاء من امتحانات الترم الثاني سوف يتم البدء في تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة ثم بعد ذلك سوف يقوم محافظ الغربية باعتمادها ورفعها على المواقع الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية للإعلان عن نتيجة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وستعلن جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الغربية نتائج طلابهم والتي تشمل العديد من الإدارات ومنهم “ادارة بسيون‏ ,مركز زفتى , مركز سمنود‏ ,مركز السنطة‏ , مركز طنطا‏ ,مركز قطور‏ ,مركز كفر الزيات‏ ,مركز المحلة الكبرى”‏.

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رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية ————من هنا.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية———-من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

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