نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية تشغل بال جميع أولياء الأمور وكل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية حيث تعد هذة المرحلة التعليمية من المراحل الهامة التي تحدد مصير الطالب التعليمي وايضا تحدد مصيره العملي وتضعه على أول الطريق, وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات المصرية التي بها عدد كبير من المدارس وعدد الطلاب وتشمل المحافظة الإدارات التالية ” إدارة مركز الزقازيق, إدارة أبو حماد, إدارة أولاد صقر, إدارة الإبراهيمية, إدارة بلبيس, إدارة الحسينية, إدارة ديرب نجم, إدارة فاقوس, إدارة كفر صقر, إدارة مشتول السوق, إدارة منيا القمح, إدارة ههيا”.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية.

وتستعد المديريات التعليمية بمحافظة الشرقية في الإنتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات وتعمل لجان الكنترول بكل جهد على سرعة الإنتهاء من تصحيح جميع مواد الفصل الدراسي الثاني التي تشمل كلا من “اللغة العربية، الانجليزي، الدراسات الاجتماعية، الجبر والاحصاء، والهندسة، العلوم”, وعقب الإنهاء من المراجعة ورصد الدرجات يتم إرسالها إلى مديرة التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الشرقية وعليها تقوم الإدارة برفع درجات الطلاب على الموقع الإلكتروني ويتم احتساب مجموع الدرجات للترمين الأول والثاني 280 درجة تنقسم إلى نصفين 140 درجة الترم الأول و 140 درجة الترم الثاني ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدريات محافظة الشرقية.

ومن المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة, ومن أجل ان يحصل كل طالب على بنتيجته قبل ظهورها بالمدارس، ننشر لكم من خلال موقعنا نتيجة الشهادة الإعدادية بروابط مباشرة لجميع المديريات التابعة لمحافظة الشرقية

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية ————— من هنا

أو من خلال هذة الروابط.

← إقرأ أيضاً: