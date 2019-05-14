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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس : نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. الغربية .....

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني 2019 حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وسائر محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها من السادة المحافظين بعموم محافظات الجمهورية، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح بمعظم المحافظات، ولم يتبقى إلا الانتهاء من عمليات رصد الدرجات واعتماد النتائج قبل ظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها، ومن المرجح ظهور اغلبها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

وقد أوشكت نتائج بعض المحافظات على الظهور، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الإلكترونية التابعة للمديريات التعليمية بهذه المحافظات ، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظة التي تتبعها
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بالمحافظة التي يتبعها
  2. روابط جميع المحافظات بالجدول السابق
  3. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  4. يضغط” البحث عن النتائج”.

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019

نتيجة محافظة القاهرة، تعرف عليها أولا من خلال التليفون الأرضي بالاتصال على رقم 09000100.

وينتظر جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتائج والتي يتابع أخبارها كل من الطلاب وأولياء الأمور أيضا، ويتم اعتمادها من السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المدارس الخاصة بالمحافظات لنشرها فيها لتكون متاحة لكل طالب.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

لمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المحافظات المصرية، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.

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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

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