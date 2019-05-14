نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس : نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. الغربية .....

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني 2019 حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وسائر محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها من السادة المحافظين بعموم محافظات الجمهورية، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح بمعظم المحافظات، ولم يتبقى إلا الانتهاء من عمليات رصد الدرجات واعتماد النتائج قبل ظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها، ومن المرجح ظهور اغلبها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

وقد أوشكت نتائج بعض المحافظات على الظهور، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الإلكترونية التابعة للمديريات التعليمية بهذه المحافظات ، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بالمحافظة التي يتبعها روابط جميع المحافظات بالجدول السابق يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019

نتيجة محافظة القاهرة، تعرف عليها أولا من خلال التليفون الأرضي بالاتصال على رقم 09000100.

وينتظر جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتائج والتي يتابع أخبارها كل من الطلاب وأولياء الأمور أيضا، ويتم اعتمادها من السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المدارس الخاصة بالمحافظات لنشرها فيها لتكون متاحة لكل طالب.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

لمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

وسوف يتم الكشف عن النتائج تبعاً لكل محافظة حسب الانتهاء من أعمال التصحيح الجارية في كافة المحافظات المصرية، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء كافة الطلاب حقهم في التصحيح وعدم التسرع في إعداد النتيجة حتى لا يظهر أي أخطاء في التصحيح أو في أعمال رصد الدرجات.

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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

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