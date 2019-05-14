تعرف على خطوات وقواعد التظلم من نتيجة امتحانات الطلاب بالخارج

قامت الإدارة العامة للامتحانات، بالإعلان عن عدد من الخطوات التي يجب على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج اتباعها، لتقديم التظلمات الخاصة بنتيجة أخر العام، والتي ظهرت يوم أمس الأحد، وسوف نقوم معكم في نجوم مصرية بعرض خطوات التظلم نتيجة امتحانات الطلاب بالخارج.

خطوات التظلم نتيجة امتحانات الطلاب بالخارج

بعد أن قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، يوم أمس الأحد نتيجة امتحانات الطلبة والطالبات في الخارج، من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وقد بلغت نسبة النجاح حوالي 98.3 بالمئة.

بالنسبة للتظلمات، فيجب على ولي الأمر أن يقوم بتسديد حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للامتحانات، على أن يكون قيمة التظلم لكل مادة كالآتي

بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي، والصف الثالث الإعدادي، فيبلغ تكلفة التظلم للمادة الواحدة 100 جنيه.

بالنسبة للصف السادس الابتدائي، تبلغ قيمة التظلم 75 جنيها.

أما بالنسبة لصفوف النقل الثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي فتبلغ تكلفة التظلم للمادة الواحدة 50 جنيها.

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طريقة عمل التظلم

أوضحت الإدارة العامة للامتحانات أن أخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإطلاع عو يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019.

الإطلاع يكون على صورة من ورق الإجابة للطالب وليس الأصل، على أن يكون الإطلاع على الصورة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب.

يجب أن يقوم الطالب بشخصه بالحضور إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، ومعه أحد الوالدين.

لا يجوز أن يقوم الطالب بالإطلاع على كراسة الامتحان الخاصة به مصطحبا هاتفه المحمول، أو مدرس المادة.

يقتصر التظلم على الجمع الخطأ للدرجات، أو وجود أجزاء لم يتم تصحيحها، أو وجود درجات داخل الكراسة لم يتم جمعها.

في حالة زيادة درجات الطالب، يتم إخطاره بالتليفون.

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