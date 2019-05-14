نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس الصف السادس الابتدائي

نتيجة الشهادة الابتدائية ببورسعيد أصبحت على وشك الظهور، حيث ينتظر أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال الأيام القادمة، حيث كان وكيل أول وزارة التربية والتعليم يتفقد لجنة النظام والمراقبة لمتابعة العمل بلجان تقدير الدرجات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والتجميع ورصد الدرجات، حتى يتم رفعها إلى المحافظ، والإعلان عن خبر ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، لبدء الاستعلام عنها من قبل الطلاب في المدارس، حيث يتم إرسال النتائج إلى المدارس المختلفة بالمحافظة بعد اعتماد النتيجة رسمياً من قبل المحافظ، وذلك بعد أن قام طلاب سادسة ابتدائي بالانتهاء من أداء امتحانات ابتدائية بورسعيد الأسبوع قبل الماضي.

نوفر لكم في مقالتنا الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة من أجل الاستعلام عن موعد ظهور كافة نتائج المحافظة، وعند ظهور النتيجة فإن كل ما سوف يفعله الطالب هو الذهاب إلى المدرسة ومعرفتها بواسطة رقم الجلوس فقط، وذلك بعد أن تعلن الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة عن ذلك، وعند ظهور النتائج في المدرسة فإنها سوف تخرج بكل التفاصيل الخاصة ببياناته ودرجاته في كل المواد وأيضاً المجموع الكلي، ويمكنكم ترك إسم الإدارة في التعليقات لكي نساعدكم في معرفة موعد النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الابتدائية بورسعيد

يمكنكم معرفة كافة المستجدات في العملية التعليمية التي تخص محافظة بورسعيد عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كذلك يمكن معرفة موعد ظهور النتيجة عقب انتهاء جميع مراحل المراجعة بلجنة النظام والمراقبة، حيث يتم إرسال النتيجة للإعتماد من السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وإرسالها لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي:

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إدارة جنوب بورسعيد التعليمية.

إدارة شمال بورسعيد التعليمية.

إدارة شرق بورسعيد التعليمية.

وتنفرد كل إدارة تعليمية من تلك الإدارات بعمل امتحان الترم الخاص بها، كما يتم تصحيح امتحانات نصف العام وآخر العام في كل إدارة بشكل منفصل، حيث يجتمع المدرسين التابعين لكل إدارة تعليمية ثم يتم تشكيل لجان للتصحيح، وعند الانتهاء من رصد الدرجات ترفع كل إدارة تعليمية الدرجات الخاصة بها ليتم تجميعها ورفعها إلى السيد المحافظ لكي تعتمد على مستوى بالمحافظة.

ظهور نتيجة الابتدائية بالمحافظة

يذكر أن بعض الطلاب قد حاولوا إيجاد نتيجة الابتدائية عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولكنهم وجدوا أن النتائج لم ترفع عليه بعد، مما يعني أن نتائج الصف السادس الابتدائي أصبحت تعامل معاملة نتائج سنوات النقل العادية، وفي هذه الحالة يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الذهاب إلى المدرسة ومعرفتها، وهو أمر جديد لم يطبق من قبل في الأعوام الماضية، وقد ظهرت للجميع نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة بورسعيد الأسبوع الماضي، وذلك في الثلاث إدارات التعليمية التي تتبع لها مدارس المحافظة، عليكم فقط التوجه إلى المدارس الخاصة بالطلاب للاستعلام عن النتيجة، عن طريق رقم الجلوس والاسم للتأكيد، مع تمنياتنا لكل طلاب بورسعيد بالتفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

من خلال الموقع الإلكتروني المقدم لكم في المقال يمكن الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالمحافظة.

ومن المنتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببورسعيد خلال الأيام القادمة.

عند الاستعلام عن النتائج يكفي أن تضع رقم جلوسك وسوف تظهر لك النتيجة.

يذكر أن نتيجة الإعدادية قد ظهرت في محافظات الأقصر والإسكندرية وأسوان.

يمكنكم معرفة نتائج الإعدادية في الإسكندرية من خلال الرابط التالي.

نتائج سنوات النقل في كافة المحافظات

يذكر أنه منذ بداية العام الماضي، تم اعتماد الصف السادس الابتدائي ليكون من سنوات النقل بدلاً من أن يكون شهادة أساسية، وهو الأمر الذي كان جديداً على نفوس بعض الطلاب التي اعتادت على أن تكون سادسة ابتدائي من سنوات الشهادة الهامة، ومع ذلك تبقى نتيجة الشهادة الابتدائية لها بالغ الأثر في نفوس الطلاب، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الابتدائية في القاهرة من خلال الرابط التالي، كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج سنوات النقل بالإعدادية من هنا.

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