نتيجة الشهادة الإبتدائية محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني من الصف السادس الابتدائي

أوشكت لجنة النظام والمراقبة الانتهاء من مراجعة جزئيات جميع أوراق الإجابة لطلاب المرحلة الابتدائية لنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة المنيا خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، باقتراب تقديم السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم نتيجة المرحلة للسيد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا لاعتماد النتيجة، وكان طلاب الصف السادس الابتدائي قد أنهوا امتحاناتهم التي تخص المرحلة الابتدائية ، لذا يترقب الكثيرون ظهور نتيجة الابتدائية خلال الأيام القليلة القادمة.

وستقوم مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في المنيا قريبا، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث تحتوي المحافظة على تسع إدارات تعليمية وهي (إدارة المنيا، أبو قرقاص، العدوة، دير مواس، بني مزار، مطاي، مغاغة، ملوي، سمالوط) .

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنيا

نحيطكم علماً أن الصف السادس الابتدائي قد أصبح من ضمن صفوف النقل العادية، لذا أصبح لا يتم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم على الإنترنت، لذا يمكنكم عند الإعلان عن ظهور نتيجة الابتدائية بالمنيا، الاستعلام عن النتيجة من خلال المدرسة التي يتبع لها الطالب، ويحصل الطالب على نتيجته برقم الجلوس فقط، وتكون النتيجة ورقية شاملة كافة الدرجات التي حصدها في المواد الأساسية وكذلك المواد الفرعية وأيضاً مجموعه في الفصل الدراسي الأول، كما تقوم بعض المدارس بكتابة ترتيب الطالب على مستوى مدرسته حتى يتم بث روح المنافسة والتحدي بين الطلاب.

الفصل الدراسي الثاني 2019

يمكنكم أيضاً الاستعلام عن نتيجة الابتدائية بالقاهرة في الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 من خلال زيارة الرابط التالي.

كما يمكنكم متابعة كافة المستجدات والأخبار الخاصة بالتعليم في محافظة المنيا من خلال رابط مديرية التعليم بالمنيا.

والتي من خلالها يمكنكم معرفة موعد ظهور نتائج الشهادات المختلفة وكذلك أرقام جلوس طلاب الثانوية بالمنيا.

ونذكركم أعزائي القراء أنه يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة المنيا، وذلك من خلال التوجه إلى المدارس والاستعلام عن نتيجة الطالب باستخدام اسمه ورقم جلوسه فقط، وهي نفس الطريقة التي كنتم تعرفون بها نتائج السنوات الماضية، كما أن تلك السنة سوف ينتقل ملف الطالب إلى مدرسة الإعدادية بشكل مباشر بدون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.

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