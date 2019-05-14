شاهد: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 9 من حلقات الجزء العاشر - قرار ابو عزام

انطلقت أحداث الحلقة السابقة من العمل بمحاولة أبو بسام مع شكري، إنهاء قصة الثأر لمقتل شقيقه عزمي على يد محجوب، وإنهاء هذه المشكلة في الحارة، وأن يستجيب لكلام الزعيم أبو عزام إلا أنّ شكري يرفض رفضًا قاطعًا.

ويؤكد شكري في مسلسل باب الحارة أن الزعيم يقف إلى جانب محجوب ضده، وهو ما جعل أبو بسام يعتقد جازمًا أنّ الزعيم يعرف سبب قيام محجوب بقتل عزمي شقيق شكري.

وألقى أبو مشعل رئيس الكركون برفقة نائبه أبو منشار القبض على "محجوب"، بحجة أنه فار من سجن القلعة، ليتبيّن أنها محاولة منه لابتزاز الزعيم ببعض المال مقابل إخراجه، وهذا ما حدث حيث يدفع الزعيم المال مقابل ذلك .

Advertisements

ويعود فادي إلى حارة الصالحية، بعد أن كان يعمل مع الاحتلال الفرنسي ويبدي ندمه وتوبته، ويؤكد ذلك للعكيد راتب، في حين أنّ أبو النار يعثر على منزل ويستأجره وينتقل إليه برفقة زوجته وابنه يحيى العائدين من بيروت.

ويرفض أبو النار رغم إلحاح ولده، أن تعود الحياة طبيعية مع والدته حيث يؤكد أنّ لكل منهما عقلًا مختلفًا عن الآخر، بالاضافة إلى الكثير من الاحداث المرتقبة في الحلقات القادمة من مسلسل باب الحارة.

ويشارك في مسلسل باب الحارة الجزء العاشر نخبة من الفنانين والوجوه الجديدة بعض اعتذار نجوم العمل عن المشاركة في الجزء العاشر على اثر الخلافات التي شهدها القائمين على العمل.