مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 8 الثامنة حصريًا دراما تاريخية – رمضان 2019

نعرضُ لكم حصريًا اليوم الاثنين، الحلقة 8 الثامنة من المسلسل التاريخي الأضخم "الحرملك"، ضمن المسلسلات السورية المنافسة في الماراثون الدرامي لهذا الموسم الرمضاني للعام 2019.

ونال المسلسل السوري "الحرملك" منذ عرض الحلقة الأولى على إعجاب الجمهور العربي، وما زال حتى اليوم يسجّلُ نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة، الأمر الذي ينعكسُ إيجابًا على سمعة المسلسل وتحقيق غايته المنشودة في خضمّ المنافسة الشديدة.

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ويحملُ النجم السوري جمال سليمان لواء البطولة في المسلسل التاريخي الأضخم، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الصف الأول، منهم: الفنانة سلافة معمار، وباسم ياخور، وباسل خيّاط، ونادين خوري، وباقة أخرى من النجوم والفنانين المتألقين.

وتدورُ أحداث المسلسل في ظلّ الحقبة التاريخية والذي يصفُ المشهد السياسي من بداية ما استولى المماليك على مقاليد الحكم والسلطة وصولًا إلى إلحاقهم الهزيمة لأعداء الوطن.

وتتجسد قصص مسلسل الحرملك في قصر السلطان، ويتم تناول أحداث هذه القصص بطريقةٍ مشوّقة حول التاريخ العثماني وفترة وصول المماليك إلى السلطة في بلاد الشام وتركيا.

وتروي لنا حلقات مسلسل الحرملك في إطارها الاجتماعي الدرامي التاريخي أهم ما يجري في تلك الحقبة الزمنية المليئة بالأحداث، وكيف يتم التحكّم بمفاصل المشهد السياسي بشكل عام، إضافةً إلى عرض أحداث تاريخية حقيقية جرت فعلًا في فترة الحكم، ومن خلال قصص عديدة يجري سردها خلال المسلسل تبيّن كيف تمّ إلحاق الهزيمة بأعداء الأمّة المُفترضين.

يشارُ إلى أنّ مسلسل "الحرملك" يُعرض على عدّة شاشات عربية تبثُ حلقات المسلسل يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، ونوردُ لكم القنوات الناقلة ومواعيد العرض:

حرملك على قناة mbc 1

العرض: 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 9.45 التاسعة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً

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حرملك على قناة mbc العراق

العرض: 9.00 ( التاسعة صباحاً )

الإعادة :

حرملك على قناة الفجيرة HD

العرض: 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة مساءً )

قناة لنا: الساعة 00:00

حرملك على قناة TEN

العرض : 23.30 توقيت جرينتش / 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً ) بتوقيت مصر .

الإعادة : 13.00 توقيت جرينتش / 15.00 ( الثالثة مساءاً ) بتوقيت مصر .

قناة LDC الساعة 22:20

يذكرُ أنّ مسلسل "الحرملك"، هو أحد أضخم المسلسلات السورية التاريخية المنافسة في السباق الرمضاني 2019، ويشاركُ في بطولته عدد من ألمع النجوم السوريين، أبرزهم: جمال سليمان، وباسل خيّاط، وسلافة معمار، ونادين خوري، جمال العلي، سارة الطويل، خالد الصاوي، محمد علاء، نهى عابدين، ديمة الحايك، باسم ياخور، أحمد الأحمد، وباقة أخرى من الفنانين يصل تعدادهم إلى أكثر من 50 ممثلة عربية وأجنبية.