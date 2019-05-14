تراند اليوم : عيلة أصيلة أوي – أحمد سعد يكشف أسرار زوجته وعمرو سعد يتنكر لولى نعمته خالد يوسف

بعد أيام قليلة من تصريحات النجم أحمد سعد على شاشات الفضائيات عن طلاقه من النجمة سمية الخشاب ، وكشفه للعديد من الأسرار التى رأى الكثيرين انه لا مجال لذكرها عبر الشاشات ، وانها لا تليق بحديث رجل عن زوجته السابقه ، زادنا شقيقه عمرو سعد من الشعر بيتا وهو يهاجم المخرج خالد يوسف ، السبب الرئيسى فى شهرته ونجوميته .

قال الفنان عمرو سعد، إنه يرى المخرج يوسف شاهين مغرورًا وكان لديه نوع من الأنانية؛ حيث كان مهتمًا بالحديث عن نفسه أكثر بكثير عن الممثل الذي نجح في العمل معه، مؤكدًا أن المخرج خالد يوسف يحمل هو أيضًا نفس صفات أستاذه، ويسعى دومًا لأن يكون نجمًا، على الرغم من أنها من المفترض أن تكون سيكولوجية الممثل.

ولفت خلال لقائه ببرنامج “عايشة شو”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إلى أنه كان من الجيل الذي وقف في طوابير لمشاهدة فيلم “قبضة الهلالي” في السينما، في الوقت الذي لم يذهب لمشاهدة “ضد الحكومة” للفنان الراحل أحمد زكي، لافتًا إلى أن عدم نجاح فيلم “كارما” بسبب أزمة الدعاية.

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وأشار إلى أنه يرفض رفضًا تامًا دخول زوجته أو أحد أبنائه عالم التمثيل؛ كونه رجلا شرقيًا بامتياز، ومراعاة لعرف المجتمع.