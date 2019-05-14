نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني من الصف السادس الابتدائي

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بمحافظة الغربية قريبا، والتي ينتظرها الكثير من طلاب الغربية الآن، وذلك بعد تأكيد المصادر على قرب ظهورها هذا الأسبوع في أي وقت، يذكر أن آلاف الطلاب قد أنهوا امتحانات الترم الثاني من الصف السادس الابتدائي، وذلك في كافة الإدارات التعليمية التي تتبع محافظة الغربية مما يعني أن الامتحانات قد دخلت في مرحلة التصحيح الآن، مما يعني قرب تجميع ورصد الدرجات ثم اعتمادها ومعرفة موعدها على الإنترنت لكي يسهل الاستعلام عنها من قبل طلاب سادسة ابتدائي، وسوف نوفر لكم في مقالتنا رابط أخبار النتيجة، وهو رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

من المتوقع ظهور نتائج الصف السادس 2019 قرييا، وينتظرها الطلاب بقلق كبير، فهي التي ستحدد مصيرهم، من حيث انتقالهم للمرحلة التعليمية الجديدة.

يذكر أن الصف السادس الابتدائي ظل لمدة أكثر من عشر سنوات، من صفوف الشهادة التي تتطلب امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية أو المحافظة، كذلك كانت لجان المراقبة على الامتحانات خارجية وليست من قبل نفس المدرسة التي يتبع لها الطالب، ولكن منذ بداية هذا العام اعتمد وزير التربية والتعليم تلك السنة لتكون من سنوات النقل العادية، مما يجعل الامتحانات موحدة على مستوى الإدارة التعليمية، ويتم التصحيح تبع الإدارة التعليمية فقط، ولكن في النهاية سوف يكون موعد ظهور النتيجة موحد على الجميع.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية

وعند رفع خبر ظهور النتيجة على بوابة المحافظة الرسمية، يتم إرسالها إلى كافة المدارس في المحافظة.

وتوجد في محافظة الغربية العديد من الإدارات التعليمية التي من المنتظر ظهور نتائجها خلال يومين.

أبرز الإدارات التعليمية هي إدارة المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا.

أما للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، اضغط على رابط مديرية التعليم بالغربية.

يتم استخدام رقم جلوس الطالب عند الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة آخر العام في شهادات النقل 2019

من خلال استخدام رابط مديرية التربية والتعليم لأي محافظة، يتم معرفة موعد ظهور النتائج في المدارس، وتحتوي النتيجة على كافة بيانات الطالب من الاسم والمدرسة والإدارة وغيرها، كما تحتوي على نتيجة الطالب في كل مادة من المواد الأساسية وكذلك المجموع الكلي، بالإضافة إلى درجات المواد الفرعية، ويمكنكم أيضاً استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي في القاهرة من هنا، كما يمكنكم معرفة نتيجة الابتدائية في محافظة الشرقية من الرابط التالي.

يذكر أن محافظة الغربية تعد من أكثر المحافظات التي تحصد سنوياً أعلى نسب النجاح في الشهادة الابتدائية، وعلى الرغم من أن هذا العام أصبح الصف السادس الابتدائي من سنوات النقل، ولا يمكن التأكد إذا ما كانت سوف تعلن نسبة النجاح أم لا، إلا أن الكثيرين يتوقعون أن تتجاوز ال90 %، على اعتبار أن نسبة النجاح في الابتدائية قد وصلت في أحد الأعوام القريبة إلى 97%.

← إقرأ أيضاً: