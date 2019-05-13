نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني الصف السادس الابتدائي

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية سوف تظهر خلال أيام من الآن، وسوف يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة الخاصة بالشهادات من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الإنترنت، ويمكنكم بسهولة معرفة نتيجة الترم الثاني فور ظهورها باستخدام رقم الجلوس فقط، وذلك من خلال المدرسة التي يدرس بها الطالب، ومن المتوقع ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الصف السادس الابتدائي خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك ليس فقط في محافظة المنوفية بل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، التي أنهت امتحاناتها الأسبوع قبل الماضي، حيث سوف يتم رفع النتيجة إلى المحافظ، ثم ظهورها في المدارس أيضاً فور اعتمادها من قبل السيد محافظ المنوفية.

ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية في المنوفية 2019 قريبا، وسترفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم في المنوفية، أو يمكن الاستعلام عنها من خلال كشوف الناجحين بالمدارس.

وينتظر آلاف الطلاب في محافظة المنوفية ظهور نتيجة سادسة ابتدائي آخر العام، وقد بدأت لجان تصحيح الامتحانات عملها المستمر لكي تنتهي من التصحيح ورصد الدرجات، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار شاهين على:

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مراعاة الدقة والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لاعمال التصحيح وبذل المزيد من الجهد من أ جل أبنائنا الطلاب.

وعند الانتهاء من تلك المرحلة يتم اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وإعلان خبر ظهورها على المواقع الرسمية ونشرها في كشوف ورقية في المدارس المختلفة، ونحن سوف نقدم لكم في مقالتنا موعد وطريقة الاستعلام عن النتيجة عندما تظهر.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية

يستطيع طلاب المنوفية الاستعلام عن أخبار التعليم بالمحافظة، من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

ويسمح ذلك الرابط بالاستعلام عن النتيجة في سنوات الشهادة فقط باستخدام رقم الجلوس.

وعند الضغط على بحث تظهر النتيجة في كافة مواد الترم الثاني الأساسية والفرعية.

وتتبع محافظة المنوفية الكثير من الإدارات التعليمية التي يرتقب ظهور النتائج بها خلال أيام.

من أبرزها قويسنا وأيضاً الشهداء وشبين الكوم ومنوف وبركة السبع وتلا.

الاستعلام عن نتائج الترم الثاني 2019

يمكننا مساعدتكم في الاستعلام عن النتيجة من خلال أن تتركوا إسم الإدارة التعليمية بالمحافظة، وبذلك سوف نستطيع أن نخبركم عن موعد ظهور النتيجة، فور ظهورها في المدارس رسمياً، كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة باقي المحافظات المصرية أيضاً، حيث نوفر لكم نتيجة الابتدائية بمحافظة القاهرة، وأيضاً نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الإسكندرية، وكذلك نتيجة سادسة ابتدائي في محافظة الشرقية، كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة الغربية من هنا، وأيضاً توجد نتيجة الإسماعيلية في الشهادة الابتدائية من هذا الرابط، كما يبحث الكثير من طلاب البحيرة عن نتائجهم التي يجدونها في الرابط التالي، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال الرابط التالي.

نتيجة الابتدائية بالمنوفية في المدارس

بعض الطلاب يجدون عوائق عند الاستعلام عن نتيجتهم من خلال رابط مديرية التربية والتعليم الموجود في المقال.

حيث يعانون من عدم ظهور النتيجة عند الاستعلام عنها، وفي تلك الحالة يعني أن النتيجة لم يتم رفعها عبر الموقع.

وهو أمر كان متوقع حدوثه بعد اعتماد الصف السادس الابتدائي من سنوات النقل.

لذا ننصحكم في حالة عدم إيجاد نتائجكم على الرابط أن تحضروا النتيجة بعد ظهورها من مدارسكم، حيث لن تظهر إلا فيها.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية باستخدام رقم الجلوس فقط.

وقد ظهرت بالفعل للجميع كافة النتائج في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

مما يعني إتاحة النتائج الآن في كافة مدارس الابتدائية برقم الجلوس.

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