نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الأول الصف السادس الابتدائي

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة هذا الأسبوع، وسوف يعلن عن موعد ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الإنترنت، وذلك بعد أن قام طلاب الصف السادس الابتدائي بإنهاء امتحانات الترم الاول، مما يعني أن لجان التصحيح تعمل الآن على قدم وساق من أجل الانتهاء من عملها في التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، وذلك وفقاً لتعليمات الوزارة التي أكدت على سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، وبعد رصد الدرجات يتم اعتمادها من قبل الإدارة التعليمية والمحافظة، ثم بعد ذلك ترسل في كشوفات الأسماء، إلى كل مدارس المحافظة ثم يتم إتاحتها للطلاب.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 آخر العام، من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، وأيضا من خلال المدرسة التابع لها الطالب، حيث تظهر كشوف الناجحين في المدارس.

ونحن في مقالتنا نوفر لكم موعد الاستعلام عن نتيجة سادسة ابتدائي الترم الثاني، وكذلك طريقة الاستعلام التي تتم باستخدام رقم الجلوس، وتعد الشهادة الابتدائية حالياً من سنوات النقل العادية، التي ينتقل بها الطالب إلى المرحلة الإعدادية من خلال التنسيق فقط، وذلك بعد قرار السيد وزير التربية والتعليم في العام الماضى باعتبار الصف السادس الابتدائي من سنوات النقل، وبذلك تتم امتحانات نصف العام في نفس المدرسة التي يتبع لها الطالب وتحت مراقبة المدرسين العاملين بها، وليس مدرسين من الإدارة التعليمية كما كان الحال فيما سبق، كما أن النتيجة في تلك الحالة لا تظهر على الإنترنت وإنما تظهر فقط في مدارس الطلاب.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة

تحتوي محافظة البحيرة على العديد من الإدارات التعليمية التي يرتقب ظهور النتائج بها.

حيث تحتوي على إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وكوم حمادة والمحمودية وإدكو ورشيد وغيرهم.

وسوف تتولى كل إدارة تعليمية التصحيح بشكل منفرد للمدارس التابعة لها.

ثم يتم اعتماد النتيجة في موعد محدد لكل الإدارات التعليمية معاً.

وكانت نسبة النجاح في الصف السادس الابتدائي في العام الماضي قد وصلت 83%.

يمكنكم الاستعلام عن أخبار النتائج من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

في حالة ظهور النتيجة يقوم الطالب بالذهاب إلى مدرسته ومعرفة النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول

يمكنكم متابعة كافة نتائج الشهادة الابتدائية في محافظات مصر المختلفة من خلال موقعنا، حيث نوفر لكم رابط استعلام نتيجة الابتدائية في محافظة القاهرة، كما نوفر لكم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية، بالإضافة إلى نتيجة شهادة الابتدائية في محافظة الشرقية، وأيضاً نتيجة سادسة ابتدائي التابعة لمحافظة القليوبية الترم الأول من العام الدراسي 2018/2019، كما نوفر لكم أيضاً نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة الإسماعيلية، أما بالنسبة إلى طلاب الصف الأول الإعدادي يمكنكم متابعة نتيجة نصف العام من هنا.

ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بالبحيرة في المدارس

نحيطكم علماً أعزائي القراء أن نتيجة البحيرة في المرحلة الابتدائية، كانت تظهر كل عام من خلال الرابط المرفق في المقال.

إلا أنها هذا العام بعد اعتبارها من ضمن سنوات النقل العادية قد لا ترفع أبداً على الإنترنت وتبقى في المدارس فقط.

لذا في حالة عدم استجابة الموقع معكم يمكنكم الذهاب إلى المدارس لجلب النتيجة.

ويطبق هذا الأمر على كافة سنوات النقل في كل أنحاء الجمهورية.

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