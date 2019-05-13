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تراند اليوم : فيديو خالد يوسف مع منه شلبي +18 فيديو مني فاروق مع المخرج خالد يوسف HD

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فيديو مع منه شلبي وشاع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مني فاروق مع المخرج خالد يوسف وأظهر الذي شهد تداولاً واسعاً عبر الانترنت مني فاروق وهي ترقص برفقة زميلتها لتمارسا أعمالاً اباحية مع المخرج خالد يوسف، مما أثار تذمراً واسعاً بالوسط المصري، ودفع بالسلطات المصرية للقبض عليها وتحويلها للنيابة العامة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

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فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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