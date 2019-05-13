تراند اليوم : رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 غزة :فحص شيكات الشؤون...

متابعينا الكرام ننشر لكم اخر الاخبار والتطورات بخصوص الشيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة الغربية

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ، يوم الاثنين، رابط فحص شيكات الشؤون 2019، عن الدفعة المستحقة للأسر الفقيرة في القطاع عن العام الماضي.

وأكدت وزارة التنمية في بيان صحفي تلقت (صحيفة المشرق نيوز) نسخة عنه أن عملية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ستبدأ عبر البنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 مايو 2019، وتنتهي الخميس 13 يونيو القادم في قطاع غزة.

ونوهت التنمية إلى أنه “على المستفيدين من البنك العقاري المصري العربي أصحاب الحسابات الجديدة مراجعة قسم خدمة العملاء لاستلام بطاقة الصراف”.

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ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، ما يزيد عن 70 ألف أسرة فقيرة، وهو ضعف العدد في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية؛ نظرا لسوء الأوضاع في القطاع المحاصر.

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يذكر أن فروع البريد بدأ باستقبال المواطنين هذا الصباح، حيث شرعت اللجنة القطرية بصرف مساعدة 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بالتزامن مع وصول السفير محمد العمادي الليلة الماضية عبر معبر بيت حانون.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني ظروفا معيشية صعبة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي والاغلاق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين والنساء، وزيادة نسبة الفقر إلى قرابة 80 %. وفق تقرير للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.