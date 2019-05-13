وطن ع وتر 2019 الحلقة 8 الثامنة تشهد احداثا مثيرة - عماد فراجين (شاهد كاملة)

مشاهدة مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 8 الثامنة للفنان الفلسطيني عماد فراجين عبر قناة رؤيا كوميدي أون لاين في الأردن، حيث واصل "أبو الفراجين" تقديم حلقات مسلسله الرائع الذي يبث يوميا خلال شهر رمضان المبارك.

وحملت الحلقة السابعة من برنامج وطن ع وتر 2019، اسم "زواج عائد 2"، حيث كانت حول زواج عائد الذي يجسد دوره عماد فراجين، ومحاولاته اللقاء مع الفتاة التي يحبها من دون علم أهلها، ثم تجري العديد من المفاجآت.

بداية الحلقة المنصرمة جاءت حينما حاول "أبو الفراجين" الانتحار بقطع شرايين يده؛ بسبب رفض أهل الفتاة أن يزوجوه إياها، ثم يأتي له صديقه ويقنعه بما يفعل من أجل اللقاء بها وأن يخبرها بما يريد، لكن حدث ما لم يكن متوقعا.

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والتقى عايد بالفتاة التي يريدها أمام بيتها، وتحدث معها مطولا، قبل أن يضبطهما أهل الحي ووالدها أثناء الحديث ثم يلاحقوه وتبدأ مرحلة جديدة من الصراع وتدور الساعات حتى يبحث عنه صديقه ويخبره بما فعلوا انتقاما بوالدته وبيته.

يشار إلى أن الحلقة الخامسة من وطن ع وتر 2019 جرت حول تفاصيل الوضع في فلسطين في الماضي والحاضر، حيث حملت عنوان "كديم وهلأ"، بطولة الفنان عماد فراجين ونخبة من نجوم الفن، في حين السادسة كانت بعنوان "زواج عائد 1" اون لاين.

عماد فراجين من مواليد شهر مايو 1983، وهو ممثل كوميدي فلسطيني قام بالعديد من الأدوار المهمة في مسلسلات ومسرحيات فلسطينية، حيث نجح في تقديم القضية الفلسطينية بشكل كوميدي ساخر، ويعتبر "وطن ع وتر" أحد أهم مسلسلاته.

وتتابعت أعمال الفنان عماد فراجين الفنية السرحية، فمن مسرحية "الجدار" إلى مسرحية قصص تحت الاحتلال إلى مسرحية هنري الخامس لشكسبير ومسرحية الأرامل التي اداها باللغة الانجليزية على مسرح ليفربول في بريطانيا إلى مسرحية زنزانة 76 إلى مسرحية "سندريلا" إلى مسرحية "عرس الدم" التي اعدت من قبل الكاتب جورج ابراهيم مدير مسرح القصبة واخرجها المغربي نجيب غلال.