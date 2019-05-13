نظام نور بالهوية الوطنية الجديد لاستخراج نتائج الطلاب 1440 الفصل الدراسي الثاني

أطلقت وزارة التعليم العام رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب noor results الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، ومع بدء اختبارات المنتصف قامت الوزارة بتعطيل رابط نظام نور بالسجل المدني للاستعلام عن النتائج بالسجل، وسيتم تفعيله مرة أخرى خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى.

حيث يختص موقع نظام نور بالهوية الوطنية noor moe gov sa بتقديم خدمات تعليمية لجميع منسوبي العملية التعليمية أو منسوبي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم مدراء وقادة المدارس والمعلمين والطلاب والإداريين وأولياء الأمور وغيرهم، حيث يوفر النظام إمكانية تسجيل نظام نور لولي الأمر لتسجيل الأبناء ومتابعتهم والاستعلام عن نتائج الطلاب فور اعتمادها وإتاحتها علي النظام لمن يرغب في الإطلاع عليها، وذلك بعد الانتهاء من فترة اختبارات منتصف العام الدراسي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لكم رابط الاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني 1440 فور تفعيله وتنشيطه من جانب الوزارة بشكل مباشر.

نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق

يحرص أولياء الأمور للإطلاع علي نتائج أبنائهم ومعرفة نتيجة المجهود المبذول من جانبهم، حيث يبحث المستفيدين من موقع نور دائماً عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، أو دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، لما يتميز به الموقع من سهولة الدخول علي الملف الشخصي الخاص بالطالب أو ملف ولي الأمر الذي يتم من خلاله إضافة ملف الطالب، فعملية الدخول للموقع لا تتطلب سوي إدخال رقم الهوية الوطنية إلي جانب رمز التحقق، فقط عليكم اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية المباشر المُرفق.

ويُعد موقع نظام نور بالهوية المركزي من أهم المواقع التي تختص بالعملية التعليمية بالسعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للنظام، من أجل التيسير والتسهيل على كافة مستفيدي ومستفيدات نظام نور المركزي 1440، حيث يستفيد منه قادة المدارس والمدراء والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والإداريين، وتعد عملية رصد درجات الطلاب من أهم الأمور التي يقوم بإتاحتها النظام، وتتم عملية الرصد بمنتهى الدقة وبجودة عالية مع حرصه على عدم حدوث أي أخطاء، ويتيح موقع نور إمكانية دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

كما يتيح النظام إمكانية الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بكل مستفيد من خلال موقع نور المركزي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن ماذا يفعل المستفيد في حال نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم؟ وهنا يُمكنكم الضغط علي “هل نسيت كلمة السر واسم المستخدم” الموجودة أسفل صفحة الدخول، ومن ثم يتم نقلك إلي صفحة أخري لاسترجاع كلمة السر، وذلك بعد إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ومن خلال الروابط التالية بإمكانكم دخول نظام نور 1440 باسم المستخدم أو دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط noor moe gov sa.

∅تعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط

عطلت وزارة التعليم السعودية رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط الدخول إلى نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، وذلك لإدخال درجات الطلاب والطالبات بالمرحلتين “المتوسطة، الثانوية”، وعند اتباع رابط الدخول برقم الهوية، سوف يتم تحويلك للموقع الرئيسي الذي يلزم كتابة بيانات المستخدم (كلمة المرور، اسم المستخدم)، وسيتم تفعيل رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى، وفور تفعيله من جانب الوزارة سنوفره لمتابعينا بمشيئة الله تعالى.

هام: تم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الجديد رسمياً.

رابط نظام نور برقم الهوية noor results. رابط دخول موقع نور الرسمي.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1440

بعد الانتهاء من عملية رصد درجات كافة المواد الدراسية للطلاب، يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالموافقة علي جميع الدرجات، وهنا يتم الموافقة علي كافة الشعب دفعةً واحدةً، وفي حال ظهور رسالة تفيد بأن هناك درجات لم يتم إدخالها بعد، يتم الموافقة علي كل شعبة منفردة، حتي يتم التعرف علي الشعبة التي يتواجد بها النقص في الدرجات، وبعد ذلك يتم طباعة الإشعارات من خلال اختيار تقارير الشهادات والإشعارات والمبيضات من كشوف المبيضات، ثم بعد ذلك تتم طباعة الإحصائيات الهامة من خلال تحليل نتائج الطلاب والطلاب الأوائل عبر نظام نور بالهوية الوطنية الإلكتروني.

وفي حال كان هناك خريجين موجودين في هذا الفصل، فيلزم الدخول علي الطلاب الخريجون من خلال أيقونة الدرجات، ثم اختيار الطلاب المتوقع تخرجهم ومراعاة التأكد من استكمال ساعات التخرج، ثم حفظها حتي يتمكن قسم الاختبارات من طباعة شهادات الخريجين، ثم يتم الدخول علي الإعدادات واختيار نشر كشوف الدرجات حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم، ووفقاً لخطة التقويم الدراسي السعودي لطلاب التعليم العام، فقد بدأ الأسبوع الأخير بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وبعد انتهاء هذا الأسبوع سوف يبدأ أسبوع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ومن ثم إخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم.

تحديث 18 ديسمبر 2018: أعلنت وزارة التعليم عام عن إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني متضمناً الخط والإملاء ومهارات التفكير الناقد والقانون والفلسفة وغيرها، وقد أوضحت الوزارة حول ما يتعلق بمقرر الفلسفة الذي سيتم تدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يُقصد به مهارات التفكير التي تعتمد على المنهج الفلسفي المُعزز للقدرات الذهنية ويعمل على التشجيع على طرح الأسئلة، ويجب العلم بأن مقرر الفلسفة ليس له أدنى علاقة بما يمس الثوابت الدينية، ويتم استخراج نتائج الطلاب 1440 من خلال رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

نظام نور المركزي الجديد 1440

تم الإعلان عن إضافة أيقونة جديدة بالسلوك والمواظبة عبر نظام نور الجديد 1440، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إمكانية تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام، ويتم الدخول لهذه الأيقونة من خلال دخول الملف الشخصي على نظام نور ثم اختيار السلوك والمواظبة، وفيما يتعلق بالمناطق التي يتم تعليق الدراسة فيها، فيم الدخول إلى النظام ومن ثم تأكيد عدم وجود غياب لليوم الموافق (التاريخ) ثم الضغط على أيقونة أنقر هنا، ويتم دخول نظام نور بالهوية الوطنية noor moe gov sa المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث: يتم إرسال بيانات دخول موقع نور المركزي على هاتف ولي الأمر بعد اتباع خطوات محددة تتمثل في (دخول نظام نور لولي الأمر بدون رقم سري، خدمات إضافية، الرسائل، رسالة قصيرة، بيانات الدخول، اختيار الطلاب أو أولياء الأمور، ثم الضغط على حفظ، عودة، إرسال) ويمكنكم التعرف على خطوات إرسال بيانات دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط للطالب أو ولي الأمر من خلال الصور التالية:

وتعد عملية احتساب السلوك والمواظبة هي عملية احتساب المُدخلات بشكل يومي للسلوك والمواظبة ومن ثم إخراج نتيجتها النهائية في نظام نور برقم الهوية الوطنية، ويتم إدخال درجات السلوك والمواظبة للطلاب/الطالبات من خلال دخول النظام المركزي، ثم الاختبارات، النظام الفصلي، درجات السلوك والمواظبة، حقول البحث، بحث، تعبئه، ثم “حفظ”، ويتم استعلام نتائج الطلاب من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو الطالب فور اعتماد وزارة التعليم عام لدرجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440، ويتم الإطلاع على شهادات الطلاب noor results باتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

نظام نور بدون رقم سري| طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم تعطيل موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق “شهادات الطلاب noor results” من جانب وزارة التعليم بالتزامن مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440، وسوف يتم إطلاق وتفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر أو رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق مع نهاية الأسبوع الجاري (أسبوع الاختبارات الأخير).

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية أو المتوسطة في الوقت الحالي (الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440)، يمكنه ذلك من خلال موقع نظام نور المركزي باستخدام اليوزر الخاص بكل مستخدم على حده باتباع الرابط الرسمي المرفق، وذلك لحين إتاحة وتنشيط رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من جانب الوزارة، ويُمكن التعرف على طريقة استخراج نتائج نظام نور بالهوية الوطنية فقط للطلاب بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال الصور التالية:

تحديث: قامت وزارة التعليم السعودية بتفعيل وإطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري عبر صفحة “إشعار درجات الفصل noor results”، وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440 عبر نظام نور تسجيل طالب جديد، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على فترات التسجيل في نظام نور 1440هـ، كما يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 من خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط المرفق.

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آلية تعديل درجات الطلاب في نظام نور

يتم تعديل درجات الطلاب في نظام نور بمراحل التعليم العام (المتوسطة والثانوية) وفقاً لآلية محددة، حيث يتم فتح محرك البحث من جهة إدارة الاختبارات والقبول بالمرحلة المتوسطة من خلال الدخول على صفحة بيانات الطالب/الطالبة واختيار (لإدخال بيانات طالب أنقر هنا)، ويتم فتح تعديل درجات طالب منفرد من جانب إدارة القبول والاختبارات بالمرحلة الثانوية النظام الفصلي من خلال الدخول على الاختبارات ثم النظام الفصلي ثم تعديل درجات طالب منفرد، أما عن نظام المقررات، فيتم فتح تعديل درجات طالب مُنفرد من جانب إدارة الاختبارات والقبول، ويتم رفع درجات الطالب لإدارة الاختبارات والقبول ليتم تعديل الدرجة من قبلهم عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط 1440.

تحديث: تم الإعلان من قبل وزارة التعليم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية عن موعد البدء في أعمال حركة النقل للمعلمين والمعلمات (حركة النقل الداخلي، الخارجي)، حيث تم فتح نظام نور لتحديث البيانات وإدخال الرغبات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م.

كما أصدرت الوزارة تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة (الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط)، حيث يتضمن كافة المواعيد والخطوات لمتابعة أعمال تحديث البيانات وأعمال حركة النقل الداخلي والخارجي للعام الجاري، ويتم التحديث والإدخال للبيانات من خلال حساب المعلم في نظام نور للمعلمين والمعلمات، ويتم دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور تسجيل طالب جديد

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إدارة التقويم والقبول المركزي العامة، التعميم الخاص بتنظيم تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440 للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وقد تضمن التعميم لـ فترات التسجيل في نظام نور المركزي التي من خلالها يمكنكم التعرف على الفئة (سعودي، غير سعودي) ونوع المدارس الجاري تسجيلهم بالصف الأول بها.

ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور بالتفصيل من خلال موقع نجوم مصرية، ولدخول موقع نظام نور تسجيل أول ابتدائي من حساب ولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة، يمكنكم اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على الفئات والجنسيات التي يتيح النظام لها إمكانية التسجيل حالياً من خلال التالي:

م الجنسيات أنواع المدارس يبدأ من ينتهي في 1 الطلاب السعوديين مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة 30 ربيع الثاني 1440هـ 2 جمادي الثانية 1440هـ 2 الطلاب السعوديين وغير السعوديين المدارس الأهلية، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية 30 ربيع الثاني 1440هـ يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء التسجيل في 22 محرم 1441هـ

تحديث: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، ويتم التسجيل من خلال دخول نظام نور بالهوية الوطنية برقم الهوية المركزي الرسمي.

أعمار الطلاب المتاح لهم التسجيل بالصف الأول

أما عن أعمار الطلاب/الطالبات ممن يُمكنهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد عن طريق ولي الأمر أو قائد المدرسة، فتكون أعمارهم كالتالي (من ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط “حد أدنى” حتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر “حد أقصى”)، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

وقد تم الإعلان من قبل بعض الروضات عن أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات تسجيل الأبناء في الروضات في شهر رجب القادم 1440 بمشيئة الله تعالى، حيث تتوقف عملية تسجيل رياض الأطفال 1441 على صدور تعميم الوزارة المتضمن لمواعيد التسجيل وآليته وضوابطه، ويتم التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية 1440 باتباع الرابط الرسمي المُرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 10 مارس 2019: تم البدء اليوم في استقبال طلبات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين)، وقد بدأت فترة التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية الرسمي المرفق.

نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1440

وفقاً للمواعيد الوردة بالخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم السعودية المتعلقة بمواعيد وإجراءات حركة النقل الخارجي عبر نظام نور للمعلمين للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي باتباع رابط نظام نور برقم الهوية المرفق بالمقال.

تم إطلاق نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية وفقاً للتاريخ الوارد بالخطة الزمنية لأعمال حركة النقل الداخلي والخارجي الصادرة عن وزارة التعليم الإدارة العامة لشؤون المعلمين، كما تم فتح نظام نور لتقديم اعتراض النقل الخارجي اعتباراً من تاريخ ظهور النتيجة وحتى تاريخ 17 رجب 1440هـ، ويتم تقديم الاعتراض عبر موقع نظام نور بالهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث 1 أبريل 2019: تم الإعلان اليوم عن إتاحة إلغاء المُعادلة بين النظامين الفصلي والمقررات من خلال الدخول إلى النظام المركزي من مُستخدم مدير إدارة التقويم والقبول في إدارة التعليم، كما تم إضافة رابط الإعدادات وإضافة الشواغر في حساب رئيس قسم الطفولة المُبكرة بالإدارة، كما تم الإعلان أيضاً عن إضافة رابط التسجيل في حساب القائد بالروضة.

تفعيل حساب نظام نور لولي الأمر

يجب على كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المُقبل بأن يقوموا بتفعيل حسابهم في النظام المركزي، وذلك لمن لديهم حساباً في موقع نور الإلكتروني، أما فيما يتعلق بمن لا يمتلكون حساباً في نظام نور لولي الأمر 1440، فيجب عليهم القيام بإنشاء حساباً خاصاً بهم تمهيداً واستعداداً لتسجيل الأبناء في النظام فور صدور التعميم لتلاشي حدوث أي مشاكل من الممكن أن تواجهك أثناء التفعيل، ويتم دخول نظام نور الجديد باتباع رابط دخول نظام نور بالهوية الوطنية المباشر المرفق.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسار عن طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية 1440هـ، فيمكنكم التعرف على خطوات ترفيع الطلاب من خلال التالي:

دخول نظام نور المركزي بالهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المرفق من حساب قائد المدرسة.

اختيار “شؤون الطلاب/الطالبات.

اختيار الطلاب أو الطالبات.

النقر على “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”.

الضغط على “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”، وبذلك يُتاح أمامك طباعة شهادة الطالب أو الطالبة بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات، ويمكنكم التعرف على طريقة ترحيل الطلاب وترفيع الطلاب في نظام نور للمراحل الثلاث “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” من خلال الفيديو التالي:

قواعد تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1441

يشتمل التسجيل في نظام نور الإلكتروني جميع الروضات الحكومية والأهلية. يتيح النظام خاصية التسجيل في الروضات الحكومية للسعوديين فقط. يتيح النظام إمكانية تسجيل السعوديين وغير السعوديين في الروضات الأهلية. أولوية القبول في الروضات تكون لمن يسجل أولاً. يتم القبول بشكل مباشر من جانب الروضة في حال كان لديها أماكن شاغرة. تسجيل الروضات متاحاً طوال العام. أولوية التسجيل في العام القادم تكون للأطفال ممن هم على مقاعد الدراسة في العام الحالي بالمستوى الأول أو الثاني. لا يتيح النظام خاصية تسجيل طفل موجود وملفه فعال في الروضة، وهنا سيظهر رسالة لولي الأمر مضمونها (ابنك مقبول برياض الأطفال للعام القادم)، حيث سينتقل بصورة تلقائية للمستوى التالي. الطلاب الذين يعاملون معاملة السعوديين (من له أم سعودية، الخليجين) يتم تسجيلهم من جانب قائد الروضة. تتولى إدارة التخطيط المدرسي مهمة إدراج الروضات الحكومية في نظام نور المركزي. يتولى مكتب التعليم الأهلي مهمة تحديد وإدراج الروضات الأهلية المعتمدة في النظام المركزي نور. تتولى إدارة رياض الأطفال مهمة التأكد والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة من أن الروضات المُدرجة نظام نور تتبع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. يتم تسجيل طفل جديد باتباع رابط دخول نظام نور بالهوية الوطنية المباشر الرسمي المرفق.

مواعيد اختبارات الطلاب الراسبين والغائبين عن اختبارات 1440

تم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية للطلاب الراسبين والغائبين عن اختبارات نهاية العام الدراسي 1439-1440هـ، وقد جاءت المواعيد وفقاً للتالي:

الطلاب الغائبون بعذر “نظام المقررات”: بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو خلال الأسبوعين الأوليين من بداية العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى.

بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو خلال الأسبوعين الأوليين من بداية العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى. الغائبون بدون عذر والراسبون “نظام المقررات”: يتم تخييرهم بين إعادة دراسة المادة أو حملها مع مراعاة قواعد الحمل من 45 من دليل التعليم الثانوي نظام المقررات (يجري اختبار الحمل قبل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل)، ويتم استعلام النتائج عبر نظام نور بالهوية الوطنية 1440.

يتم تخييرهم بين إعادة دراسة المادة أو حملها مع مراعاة قواعد الحمل من 45 من دليل التعليم الثانوي نظام المقررات (يجري اختبار الحمل قبل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل)، ويتم استعلام النتائج عبر نظام نور بالهوية الوطنية 1440. الراسبون في مقرر أو مقررين من طلاب المستوى الأخير “الخريجون” نظام المقررات : يتم السماح لهم بإعادة الاختبار في هذين المقررين بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440.

: يتم السماح لهم بإعادة الاختبار في هذين المقررين بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440. الغائبون بعذر أو بدون عذر والراسبون في المستويين الرابع والسادس وطلاب الصف الثالث المتعثرين في المستويات السابقة : في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني عند عدم كفاية فترة اختبارات الدور الثاني لمواد التعثر المتبقية “لطلاب الصف الثالث” تقدم اختبارات التعثر قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

: في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني عند عدم كفاية فترة اختبارات الدور الثاني لمواد التعثر المتبقية “لطلاب الصف الثالث” تقدم اختبارات التعثر قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين. المنتسبون جزئياً : يتم اختبار التعثر للمستويين الرابع والسادس مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” وبقية مواد التعثر في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الثاني.

: يتم اختبار التعثر للمستويين الرابع والسادس مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” وبقية مواد التعثر في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الثاني. تبدأ اختبارات الدور الثاني لعام 1440هـ يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ وتنتهي يوم الأحد 7 رمضان 1440هـ، ويتم استعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 عبر نظام نور بالهوية الوطنية 1440.

نظام نور لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمختلف مناطق وإدارات التعليم بالمملكة للعام الدراسي 1440هـ لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م، أما عن المواعيد الواردة في الخطة الزمنية المتعلقة بمتابعة أعمال اختبارات نهاية العام الدراسي ورصد درجات الطلاب والطالبات في نظام نور للمراحل الدراسية الثلاث في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني التحريرية (المتوسطة والثانوية) اعتباراً من تاريخ 16 شعبان 1440 حتى تاريخ 25 شعبان 1440هـ.

ومن يبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من أولياء أمور الطلاب والطالبات نود أن نُخبره بأنه قد تم تعطيل موقع إشعار درجات الطلاب Noor Results الرسمي من قبل وزارة التعليم عام، وسيتم تفعيل سيرفر نظام نور بالهوية فقط بعد إدخال درجات الطلاب المتوسطة والثانوية لاستخراج شهادات الطلاب، ويتم دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي حالياً بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لحين تفعيل رابط استعلام عن النتائج في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، وسيتم إشعاركم بأخر المستجدات من خلال موقع نجوم مصرية بمشيئة الله تعالى.

تحديث 30 أبريل 2019: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي الآن عن إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الجديد 1440 noor results، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت رصد الدرجات في نظام نور الجديد.

الطلاب الأوائل الفصل الدراسي الثاني 1440

تم الإعلان من قبل العديد من المدارس الثانوية والمتوسطة بالمملكة اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440 الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م عن الكشوف المتضمنة لأسماء الطلاب الأوائل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وقد تم إطلاق أسماء الطلاب المتفوقين من خلال الحسابات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لعدد من المدارس، يمكنكم التعرف على بعضها من خلال التالي:

متوسطة وثانوية الصدر.

ثانوية البيهقي.

متوسطة حطين.

متوسطة وثانوية المحاني.

مدرسة الحارث بن هشام.

متوسطة أبي العتاهية.

متوسطة يزيد بن النعمان.

مدارس تعليم غرب مكه.

ثانوية الأمير سعود الفيصل.

إدارة تعليم عفيف.

ثانوية الملك فهد.

ابن عباس وابن النصير.

متوسطة حسان بن ثابت.

متوسطة عبد الله بن أنيس.

مدرسة معاذ بن جبل.

ثانوية الأمير عبد المجيد.

متوسطة أبي تمام بحائل.

مدرسة أسامة بن زايد الليلية.

متوسطة وثانوية كلاخ.

مدرسة بلال بن رباح.

محسن خالد الزيادي.

مدرسة ثانوية تبوك بالجبيل.

ثانوية أحمد بن حنبل مقررات.

ثانوية قيا بنين.

متوسطة عثمان بن سعيد.

متوسطة المنار.

ثانوية القيروان.

متوسطة ابن سينا.

ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال اتباع رابط دخول نظام نور بالهوية الوطنية الجديد الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق.

تحديث: وفقاً للخطة الزمنية المتعلقة بإدخال درجات الطلاب والطالبات ومتابعة أعمال الاختبارات للعام الدراسي الجاري في نظام نور المركزي 1440، فمن المقرر أن تبدأ اختبارات الأعذار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية “مقررات” اعتباراً من تاريخ 30 شعبان 1440هـ حتى تاريخ 7 رمضان 1440هـ، ويتم دخول نظام نور 1440 للاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط وتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال من خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية الرسمي المرفق.

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