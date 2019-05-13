رابط نظام نور بالسجل المدني Noor Results 1440 إشعار درجات الفصل الدراسي الثاني

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 الرسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور للنتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حيث من المقرر أن يتم نشر نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية للطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وتتيح وزارة التعليم عام إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب بالهوية noor results فور اعتماد النتائج من قبل الوزارة.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور الجديد 1440 برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط للإطلاع علي نتائج طلاب المراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، بالإضافة إلي رابط التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية من حساب ولي الأمر لتسجيل الطلاب/الطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441، وموعد تسجيل رياض الأطفال للعام المقبل 1441، ورابط استعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات “شاغلي الوظائف التعليمية”، والإداريين والإداريات “شاغلي الوظائف الإدارية”.

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440

يُعد نظام نور الذي يتم استخدامه من قبل وزارة التعليم من أنظمة الإدارة التربوية الكبري علي مستوي العالم، حيث يُقدم نظام نور المركزي خدماته الإلكترونية لأكثر من عشرة ملايين مُستخدم مُستفيد من النظام ممن ينتمون للعملية التعليمية علي مستوي المملكة، ويستفيد من النظام كافة منسوبي التعليم بدايةً من القيادات العليا بالوزارة ومدراء الإدارات ومدراء المدارس مروراً بالمعلمين والإداريين وصولاً إلى الطلاب وأولياء أمورهم، فهو يوفر الجهد والوقت من خلال إتمام المهام الموكلة لمستفيدي نظام نور بالهوية بشكل إلكتروني، وذلك بدلاً عن الذهاب إلي المدرسة أو للإدارة، ويتم دخول النظام باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط.

ويحتوي نظام نور الجديد علي حوالي 40 نظام فرعي لتغطية كافة الإجراءات الإدارية والتربوية للوزارة، وترتبط هذه الفروع والأنظمة داخلياً لتبادل البيانات وتغذية إدارات التعليم بما تحتاج إليه من خدمات إلكترونية طبقاً للصلاحيات المُخولة لهم، فمن خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بإمكانكم دخول موقع نظام نور بالهوية الحاصل علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية بمجال التعلم الذكي للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440، وذلك باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي.

ويتم الإعلان عن نشر درجات الطلاب عبر نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل المدني من خلال موقع noor results إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التعليم عام، ويمكنكم الدخول إلي موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لمن يمتلك البيانات المطلوبة، كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلي النظام للاستعلام والإطلاع علي نتائج أبنائه من خلال حسابه الشخصي علي الموقع الرسمي، ومن خلال نجوم مصرية ننشر رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية.

تعطيل رابط نظام نور بالسجل المدني

تم تعطيل موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني وبدون رقم سري، وفي حال اتباع الرابط التالي سيتم تحويلك لموقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور (إدخال بيانات المستخدم) الخاصة به، وفور إتاحة رابط نظام نور بالسجل المدني من قبل الوزارة، سيتم توفيره مباشرةً بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.

هام: تم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الجديد الآن.

رابط دخول نظام نور برقم السجل المدني. رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل، سوف تجد أمامك إشعار وزارة التعليم بأنه لم يتم نشر الدرجات بعد، وفي حال عدم وجود البيانات الخاصة بالحساب الخاص علي نظام نور لولي الأمر المركزي، فيرجي التواصل مع قيادة المدرسة للحصول علي بيانات الدخول للنظام، وقد تداول أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه، ويتابع موقع نجوم مصرية أخر أخبار نتائج الطلاب لموافاتكم بها فور الإعلان عن إتاحتها، بالإضافة إلي توفير رابط نظام نور بالسجل المدني فقط فور نشر النتائج من خلاله .

تحديث 20 ديسمبر 2018: نظراً لكثرة الاستفسارات عن طريقة إرسال بيانات دخول نظام نور الجديد 1440 على الهاتف الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر في رسالة نصية SMS، فقد قمنا بتوفير طريقة تفعيل خاصية إرسال البيانات من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور المركزي.

فتح القائمة الرئيسية.

خدمات إضافية.

الرسائل.

الرسائل القصيرة.

اختيار طالب أو ولي أمر من القائمة بالتحديد في المربع.

اسم النموذج “بيانات الدخول إلى نظام نور 1440)

الضغط على حفظ، عودة، إرسال، ويتم دخول النظام المركزي من خلال رابط نظام نور بالسجل المدني فقط المرفق، وإليكم طريقة إرسال البيانات بالصورة من خلال التالي:

تحديث 21 ديسمبر 2018: تم إضافة الرابط الخاص بتعريف مدخل السلوك والمواظبة في نظام نور 1440 لمدارس نظام المقررات بنفس الآلية التي تُتبع في النظام الفصلي، أما عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بدون رقم سري الجديد، فقد تم تعطيل الموقع الإلكتروني من أجل رصد الدرجات أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسيتم إتاحة موقع نظام نور الإلكتروني في نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتيح نظام نور لولي الأمر والطالب/الطالبة إمكانية الاستعلام عن النتائج بالهوية من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق الذي سنوفره فور تفعيله عبر موقع نجوم مصرية.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المقررات من حساب قائد المدرسة

زادت عمليات البحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 وكيف أطلع نتيجتي من موقع نور بدون رقم سري؟ ونجيب على هذا التساؤل والاستفسار من خلال النقاط التالية:

بعد انتهاء رصد درجات الطلاب لكافة المواد يتم الضغط على أيقونة (الموافقة على جميع الدرجات) وذلك حتى تتم الموافقة على كافة الشعب مرة واحدة.

عند ظهور رسالة تفيد بأنه يوجد درجات لم تُدخل بعد، فهنا تتم الموافقة على درجات كل شعبه على حده لمعرفة الشعبة التي يوجد بها النقص.

بعد أن تتم الموافقة على كافة درجات الطلاب يتم طباعة وحفظ نسخة إلكترونية من الإشعارات، وذلك من خلال تقارير الشهادات والإشعارات.

طباعة وحفظ المبيضات من خلال اختيار (تقارير كشوف، المبيضات) ولتلاشي سقوط أي اسم من المبيضات، قم باختيار الرقم من 1 إلى 500 وفق الدفعة عبر موفع نظام نور بالسجل المدني فقط.

القيام بحصر الطلاب الراسبين والمواد، ويتم ذلك من خلال المبيضات، كما يمكن التعرف على الطلاب الراسبين من خلال اختيار (الدرجات، درجات الطلاب الراسبين والغائبين) وذلك من خلال الضغط على أيقونة “الدرجات”.

القيام بطباعة الإحصائيات الهامة عن طريق التقارير الإحصائية، تحليل نتائج الطلاب، ومن المفضل القيام بحفظ نسخة اكسل لعمل رسم بياني فيما بعد، والطلاب الأوائل وفق المعدل الفصلي والتراكمي.

عند وجود طلاب خريجين في هذا الفصل فيلزم الدخول على الطلبة الخريجون من خلال الدخول إلى أيقونة (الاختبارات، الطلبة، الخريجون)، ثم اختيار الطلبة المتوقع تخرجهم، ويجب التأكد من اكتمال ساعات التخرج (200) وعدم وجود ساعات غير مكتملة، ثم الضغط على حفظ، حتى يتاح لقسم الاختبارات طباعة الشهادات للخريجين.

الدخول إلى الإعدادات، نشر كشوف نتائج الطلاب، قم باختيار (نعم)، وذلك ليتمكن الطالب من استخراج نتيجته من حسابه الشخصي على نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق فقط.

حل مشكلة عدم تنشيط أيقونة الدرجات في نظام نور 1440

ننشر حل مشكلة عدم تفعيل وتنشيط أيقونة الدرجات في نظام نور برقم الهوية الوطنية للمقررات، حيث أنه في حال ظهور أيقونة الدرجات غير نشطة وباللون الأسود، فيجب التأكد من الأمور التالية:

التأكد أولاً من تسجيل كافة الطلاب والطالبات، ويتم ذلك عن طريق دخول نظام نور المركزي (التقارير، الكشوف، كشف الطلاب الغير مُسجلين في الفصل)، وعند ظهور أسماء طلاب في هذا الكشف، فيتم تسجيل جداولهم أو القيام بطي قيدهم عند عدم استمرارهم في الدراسة.

التأكد من تثبيت الجدول الدراسي لكافة الطلاب والطالبات من خلال (التسجيل، قائمة الطلاب المُسجلين بالفصل)، وهنا يظهر كافة الطلاب المُسجلين في هذا الفصل عبر نظام نور بالسجل المدني 1440.

التأكد من عدم وجود جداول لطلاب أو طالبات مطوي قيدهم في نفس الفصل، وهنا يتم إعادة قيد الطالب/الطالبة ثم حذف جدوله الدراسي والقيام بطي قيده بعد ذلك.

تحديث: تم الإعلان عن نتائج نظام نور 1440 نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول في العديد من المدارس بالمملكة العربية السعودية حالياً، ويبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط نظام نور برقم السجل المدني فقط أو رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو رابط نظام نور بدون رقم سري، حيث تعددت عمليات البحث للوصول إلى نظام نور لنتائج الطلاب noor results شهادات الطلاب بالهوية فقط، ولكن تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط، وسيتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط مرة أخرى في نهاية الأسبوع الجاري.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وبدون رقم سري

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440 في الوقت الحالي من خلال دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق (اليوزر الخاص بكل مستخدم)، أو من خلال رابط نظام نور بالهوية للإطلاع على شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وسوف يتم إتاحة نظام نور للمعلمين من أجل تحديث البيانات وإدخال رغباتهم اعتباراً من تاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ، ومن يرغب في الإطلاع على درجات منتصف العام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط لولي الأمر الرسمي المرفق.

تحديث: يتم تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ طبقاً لنوع المدرسة من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المُحددة رسمياً من خلال التعميم الصادر من الوزارة، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل المُوضحة من قبل الوزارة، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة لشهر رجب القادم 1440هـ لحين صدور التعميم الخاص بتسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث: بدأت فترة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت فترة التسجيل اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتستمر هذه الفترة حتى تسديد الشواغر أو انتهاء مدة التسجيل المحددة بتاريخ 22 محرم 1440 الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، ويتم التسجيل من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 المركزي.

نظام نور بالسجل المدني 1440

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين السعودية عن فتح نظام نور لطباعة استمارة النقل الخارجي لجميع المعلمين ممن تقدموا لحركة النقل للعام الدراسي الجاري بتاريخ 16 جمادي الآخرة 1440، ويجب على كافة المتقدمين القيام بطباعة استمارة النقل الخارجي وتصديقها من جانب قادة المدارس في الموعد المحدد لذلك، كما يجب الاحتفاظ بالاستمارة من أجل تقديمها أو في حال التقديم إلكترونياً، كما يتم الاحتفاظ بصورة مُصدقة منها لدى قائد المدرسة لتيسير الرجوع إليها في حال الاحتياج لها، ويتم دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي المرفق.

تحديث 5 مارس 2019: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل إدارة التقويم والقبول وزارة التعليم السعودية المتعلقة بمتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات في نظام نور المركزي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440هـ لجميع مراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، فقد تم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإصدار الإشعارات اعتباراً من 19 جمادي الأخرة 1440هـ وحتى 23 جمادي الأخرة 1440هـ، ويتم دخول نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في نظام نور

يتم التعرف على خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في نظام نور المركزي بالصف الأول الابتدائي أو مرحلة الطفولة المُبكرة، ومعرفة هل تم قبول الطلب أو رفضه من قبل الإدارة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور لولي الأمر. الضغط على “طلبات التسجيل”. تحديد حالة الطلب من القائمة المنسدلة (تم إرسال الطلب للمدرسة). إدخال رقم الهوية والجنسية. بعد تحديد اختيار “تم إرسال الطلب للمدرسة” سيظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب/الطالبات التي يمكن عن طريقها قبول الطلاب أصحاب الطلبات المكتملة، ويجب تحديد القسم قبل القبول، كما يمكن رفض طلب التسجيل المتضمن أخطاء. في حال تم رفض الطلب، فسوف يعود ملف الطالب مرة أخرى لحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي ويمكن تحديد مدرسة جديدة، ويتم دخول الموقع المركزي نور بواسطة رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق بالمقال.

تحديث: يتم إدخال الغياب في نظام نور المركزي قبل نهاية الحصة الأولى، ويتم إشعار ولي الأمر بواسطة رسالة نصية على الهاتف في حينه، إلى جانب الإشعار الورقي في يوم حضور الطالب ، وتتحمل المدرسة المسؤولية في حال تعرض أي طالب أو طالبة لأي ضرر خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي في حال عدم إدخال الغياب لهذا اليوم، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هو قائد المدرسة أو من يتم تفويضه بالصلاحيات.

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تسجيل الطلاب في نظام نور 1440

تم فتح باب القبول والتسجيل المركزي لفئة جديدة من الطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ عبر موقع نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية 1440، ويمكنكم التعرف على الفئة الجديدة التي يمكنهم تسجيل أبنائهم حالياً في النظام من خلال التالي:

الفئة : الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم:

أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة. أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. أبناء الجالية اليمنية. أبناء الدبلوماسيين.

بداية التسجيل: يبدأ تسجيل الطلاب اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م،ويتم التسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط، وتوضح الصورة التالية الفئات العمرية للطلاب والطالبات المتاح لهم التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية.

تحديث: وفقاً للجدول الزمني أو الخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بمواعيد وإجراءات حركة النقل الداخلية والخارجية عبر نظام نور للمعلمين للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق بالمقال.

حركة النقل الخارجي 1440

تم إطلاق نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 من الشهر الهجري الجاري، كما تم فتح استقبال طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي بنفس تاريخ إتاحة النتائج عبر موقع نور المركزي، وتستمر فترة الاعتراض حتى تاريخ 17 رجب 1440 لمن يرغب في تقديم الاعتراض أو التظلم على النتيجة إلكترونياً عبر نظام نور 1440.

تحديث 1 أبريل 2019م: تم الإعلان عن إضافة أيقونة التسجيل في مرحلة الطفولة المُبكرة 1440، وسوف يتم إتاحة التسجيل عن طريق إدارة التعليم التي تتبعها الروضة، وسيتم الإعلان عن موعد البدء في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في رياض الأطفال أو الروضات الحكومية فور الانتهاء من التنظيمات التي تتعلق ببرنامج نظام نور المركزي، ويتم دخول الموقع الرسمي باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق.

تحديث: نظراً لاقتراب موعد التسجيل في نظام نور رياض الأطفال للأبناء بالمملكة العربية السعودية، فيجب على كل ولي أمر القيام بتفعيل الحساب الخاص به على النظام المركزي أو إنشاء حساباً جديداً لمن لا يمتلكون حساباً بالفعل على النظام، وذلك لتفادي حدوث أي مشاكل أثناء التفعيل.

نظام نور رياض الأطفال 1441

من منطلق تأكيد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على أهمية وضرورة التسجيل المُبكر والاستعداد لـ تسجيل الأبناء والبنات في مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي القادم، فقد تم الإعلان عن إطلاق تعميم تنظيم التسجيل في الروضات الحكومية 1440 من جانب إدارة الاختبارات والقبول بالوزارة، وقد تضمن هذا التعميم توضيحاً لمستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي القادم 1441هـ.

كما أوضحت الوزارة بأن تسجيل الطلاب/الطالبات يتم من خلال حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي الذي يمكنكم دخوله من خلال اتباع رابط موقع نور بالهوية الوطنية أو باسم المستخدم، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال عبر موقع نجوم مصرية، كما يمكنكم دخول موقع نور من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي المرفق.

التقويم الدراسي 1440

من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المرحلتين (المتوسطة، الثانوية) في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم “تعليم الكبار بنين” مع استمرار الدراسة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بحيث تنتهي الفترة التقويمية الرابعة في المرحلة الابتدائية مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية في الموعد التالي:

الأحد 16 شعبان 1440 الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م.

وبالتزامن مع الاختبارات فقد قمنا بتوفير دعاء الاختبارات ونصائح هامة قبل وأثناء الاختبار وإرشادات لولي الأمر وإرشادات لتخفيف الضغوط على الطلاب والطالبات، ومن خلال رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي المرفق يمكنكم دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية من أجل التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب والطالبات.

حركة النقل الداخلي استعلام النتائج

أعلنت الإدارة التعليمية بالرياض من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إتاحة نتائج حركة النقل الداخلي 1440 لشاغلي/شاغلات الوظائف التعليمية والإداريين/الإداريات من شاغلي الوظائف الإدارية للعام الدراسي 1439-1440هـ.

استعلام نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية من خلال بوابة الرياض التعليمية الإلكترونية ( edu.moe.gov.sa ).

). الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال موقع برنامج نور المركزي 1440.

شاغلي الوظائف التعليمية: بلغت نسبة المنقولين 23%.

شاغلي الوظائف الإدارية: بلغت نسبة المنقولين 18%.

يتم تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي اعتباراً من تاريخ 15 حتى 24 شعبان 1440هـ.

يمكنكم دخول موقع نظام نور الإلكتروني من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المركزي المباشر المرفق.

كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور

يمكنكم ترفيع الطلاب في نظام نور 1440 المرحلة الابتدائية عن طريق التالي:

دخول نظام نور من حساب قائد المدرسة.

“شؤون الطلاب/الطالبات”.

الطلاب أو الطالبات.

“لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”.

“لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”.

سيُتاح طباعة شهادة الطالب بعد أن يتم إجراء التعديلات على مهارات الطلاب.

ويمكنكم التعرف على طريقة ترحيل وترفيع نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) عبر نظام نور سجل مدني باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق من خلال الفيديو التالي:

تسجيل طالب جديد في الروضة

سيتم تفعيل رابط تسجيل طالب جديد في الروضة للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ عبر نظام نور المركزي اليوم الأحد 16 شعبان 1440هـ الموافق 21 أبريل 2019م في تمام الساعة 7:00 صباحاً، ومن يرغب في التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في مرحلة رياض الأطفال من حساب قائد الروضة أو من حساب نظام نور لولي الأمر الرسمي، يمكنه ذلك باتباع رابط (آلية التسجيل في الروضة) عبر موقع نجوم مصرية، ويمكنكم التعرف على عدد من القواعد الهامة عند تسجيل نظام نور رياض الأطفال من خلال التالي:

يشمل تسجيل نظام نور المركزي الروضات الحكومية والأهلية.

يمكن التسجيل في الروضات الحكومية للسعوديين فقط.

يمكن تسجيل السعوديين وغير السعوديين في الروضات الأهلية.

أولوية القبول في الروضات تكون لمن يقوم بالتسجيل أولاً.

يتم قبول الطفل مباشرةً من قبل الروضة عند وجود أماكن شاغرة لديها وغير مزدحمة.

تسجيل الروضات يكون متاحاً طوال العام.

أولوية التسجيل للعام المقبل لمن هم على مقاعد الدراسة في العام الحالي بأحد المستويين (الأول، الثاني).

لا يمكن تسجيل طالب ملفه فعال في الروضة، وهنا سيتم إظهار رسالة لولي الأمر مضمونها (ابنك مقبول برياض الأطفال للعام القادم)، حيث سينتقل بصورة تلقائية للمستوى التالي.

يتم تسجيل الطلاب الذين يعاملون معاملة السعوديين (من له أم سعودية، الخليجين) من جانب قائد الروضة.

تتولى إدارة التخطيط المدرسي مهمة إدراج الروضات الحكومية في نظام نور الجديد.

يتولى مكتب التعليم الأهلي مهمة تحديد وإدراج الروضات الأهلية المعتمدة في النظام.

تتولى إدارة رياض الأطفال مهمة التأكد والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة من أن الروضات المُدرجة في نظام نور تابعة لوزارة التعليم.

يتم دخول موقع نور من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المباشر الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تعطيل موقع نور بالهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم السعودية بتعطيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني وبدون رقم سري تزامناً مع فترة إدخال درجات الطلاب المتوسطة والثانوية، حيث يتم في الفترة الحالية أداء اختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب وطالبات المرحلتين، وسيتم إعادة تفعيل نظام نور بالهوية الوطنية للاستعلام مرة أخرى عن نتائج الطلاب برقم الهوية خلال الأيام القليلة القادمة، وتحديداً بعد انتهاء فترة إدخال درجات الطلاب والطالبات.

والموقع المتاح حالياً هو موقع برنامج نور باسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يتم الدخول إلى الموقع من خلال الحساب الشخصي للمستخدم، وفي حال نسيان بيانات الدخول الشخصية، فعليك الرجوع لطريقة استعادة كلمة المرور المرفقة في التالي:

دخول نظام نور المركزي باتباع الرابط الرسمي المرفق.

النقر على رابط (هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم؟) بالشاشة الرئيسية للبرنامج.

إدخال رقم الهوية الخاص بالمستخدم ورمز التحقق.

إدخال البريد الإلكتروني المُسجل سابقاً ثم النقر على أيقونة إرسال.

سيتم إرسال رابط إعادة ضبط كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني المُسجل في النظام

قم بفتح الرسالة للحصول على كلمة السر المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

ويمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 لاستخراج شهادات الطلاب باتباع أحد الروابط الرسمية المرفقة، ويجب العلم بأنه سيتم تحويلك لموقع نور المركزي عند الضغط على رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

مواعيد اختبارات الطلاب الراسبين والغائبين 1440

تم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية للطلاب الراسبين والغائبين عن اختبارات نهاية العام الدراسي للعام 1439-1440هـ، وقد جاءت المواعيد وفقاً للتالي:

الطلاب الغائبون بعذر “نظام المقررات”: بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو خلال الأسبوعين الأوليين من بداية العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى.

الغائبون بدون عذر والراسبون “نظام المقررات”: يتم تخييرهم بين إعادة دراسة المادة أو حملها مع مراعاة قواعد الحمل من 45 من دليل التعليم الثانوي نظام المقررات (يجري اختبار الحمل قبل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل)، ويتم استعلام النتائج باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني 1440.

الراسبون في مقرر أو مقررين من طلاب المستوى الأخير “الخريجون” نظام المقررات: يتم السماح لهم بإعادة الاختبار في هذين المقررين بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440.

الغائبون بعذر أو بدون عذر والراسبون في المستويين الرابع والسادس وطلاب الصف الثالث المتعثرين في المستويات السابقة: في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني عند عدم كفاية فترة اختبارات الدور الثاني لمواد التعثر المتبقية “لطلاب الصف الثالث” تقدم اختبارات التعثر قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

المنتسبون جزئياً: يتم اختبار التعثر للمستويين الرابع والسادس مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” وبقية مواد التعثر في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الثاني.

تبدأ اختبارات الدور الثاني لعام 1440هـ يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ وتنتهي يوم الأحد 7 رمضان 1440هـ، ويتم استعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المباشر.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني واستخراج نتائج الطلاب 1440

بدأت اختبارات نهاية العام الدراسي بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجاري 1440هـ لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م، ووفقاً للخطة الزمنية المتعلقة بمتابعة أعمال الاختبارات ورصد درجات الطلاب/الطالبات في نظام نور لكافة المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، فسوف تستمر الاختبارات التحريرية للمرحلتين طبقاً للتالي:

تبدأ الاختبارات التحريرية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية من تاريخ 16 حتى 25 شعبان 1440هـ.

أما عن أولياء الأمور الذين يبحثون عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط نود أن نُخبرهم بأنه قد تم تعطيل نظام نور إشعار درجات الطلاب Noor Results الرسمي من قبل وزارة التعليم، وسيتم تفعيله بعد إدخال درجات الطلاب المتوسطة والثانوية، ويتم دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 حالياً باتباع الرابط الرسمي المرفق وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لحين تفعيل رابط استعلام عن النتائج في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، وسيتم إشعاركم فور تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

رابط نظام نور بالسجل المدني الجديد 1440

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي بتاريخ 30 أبريل 2019 عن إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الجديد 1440 noor results، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت رصد الدرجات في نظام نور الجديد.

تحديث 1 مايو 2019: تم الإعلان من قبل العديد من المدارس الثانوية والمتوسطة بالمملكة اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440 عن كشوف أسماء الطلاب الأوائل الفصل الدراسي الثاني 1440، وقد تم إطلاق أسماء الطلاب المفوقين من خلال الحسابات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لعدد من المدارس بالمملكة التي يمكنكم التعرف على بعضها من خلال التالي:

متوسطة وثانوية الصدر.

ثانوية البيهقي.

متوسطة حطين.

متوسطة وثانوية المحاني.

مدرسة الحارث بن هشام.

متوسطة أبي العتاهية.

متوسطة يزيد بن النعمان.

مدارس تعليم غرب مكه.

ثانوية الأمير سعود الفيصل.

إدارة تعليم عفيف.

ثانوية الملك فهد.

ابن عباس وابن النصير.

متوسطة حسان بن ثابت.

متوسطة عبد الله بن أنيس.

مدرسة معاذ بن جبل.

ثانوية الأمير عبد المجيد.

متوسطة أبي تمام بحائل.

مدرسة أسامة بن زايد الليلية.

متوسطة وثانوية كلاخ.

مدرسة بلال بن رباح.

محسن خالد الزيادي.

مدرسة ثانوية تبوك بالجبيل.

ثانوية أحمد بن حنبل مقررات.

ثانوية قيا بنين.

متوسطة عثمان بن سعيد.

متوسطة المنار.

ثانوية القيروان.

متوسطة ابن سينا.

تحديث: طبقاً لخطة وزارة التعليم السعودية الزمنية المتعلقة بمتابعة أعمال الاختبارات للعام الدراسي الجاري ورصد درجات الطلاب والطالبات في نظام نور المركزي 1440، فمن المقرر أن تبدأ اختبارات الأعذار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية “مقررات” بتاريخ 30 شعبان 1440هـ حتى تاريخ 7 رمضان 1440هـ، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني 1440 من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الجديد الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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