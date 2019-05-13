تراند اليوم : فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف

فيديو فاضح لمنى فاروق وشيماء الحاج،تظهر فية الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات،

وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

Please enable JavaScript Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. فيديو منى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف HD

فيديو منى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف HD

فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف

القت الجهات الامنية القبض على كل من الممثلتان اللتان انتشر لهما فيديو غير اخلاقي اثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث اظهرهما الفيديو يرتكبان فعل فاضح ويقوم يتصويرهما شخص ثالث وهو ما قلب قضيتهما رأسا على عقب

حيث اتضح من خلال التحقيقات ان من قام بتحريضهما على ممارسة الفعل المشين هو المخرج المعروف خالد يوسف،

ومن خلال تحقيقات النيابه مع كلا من الفتاتين فقد كانت اعترفاتهما مثيرة للجدل حول ما قام به المخرج معهما وما طالبهما به،

حيث قام بتصويرهما يؤديان حركات راقصة وهن بملابس فاضحة وعمل على تصويرهما لابتزازهما فيما بعد،

بعد ان طلب منهما اقامة علاقة مع كليهما معا وتصويرهما على هذه الحالة المشينة.

قضية الفيديو الفاضح لمنى فاروق وشيماء الحاج

المادة 14 من قانون العقوبات لمكافحة الدعارة لعام “61”مادة “1” فقرة” أ “تحدد

ان كل من يعمل على التحريض على الدعارة سواء كان ذكر او انثى او ساعد في هذا الامر وسهل لوقوعه

تقع عليه العقوبة بالحبس من سنة الى 3 سنوات مع الغرامة المالية،

ولقد اشارت المتهمتان في التحقيقات ان الشخص الثالث الذي تواجد معهما بالفيديو وحرضهما على ارتكاب الواقعه

هو المخرج المعروف خالد يوسف، والذي اكدت مصادر موثوقه انه فر هاربا خارج مصر عقب القاء القبض على المتهمتان،

Advertisements

فيما اكدتا ايضا انه قام بإحضار شخص ادعى انه مأذون شرعي ومعه شخصان انهما شهود على كتابة عقد زواج من المتهمتان

ولكنهما فوجئتا فيما بعد انه كان فخا وكانوا اشخاص مزيفين ليقدم على فعلته معهما ويبتزهما فيما بعد.

قد يعجبك ايضا:فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف بعد فيديو منى فاروق وشيما الحاج الاباحى

اكدت احد المتهمتان ان خالد يوسف قد اغر بهما واوهمهما انه سيعمل على مساعدتهم وتقديمهما الى طريق الشهرة من خلال تجاوبهما معه في ممارسة الفعل الغير اخلاقي،

ولكنه قام بتصوير الفيديو بغرض الابتزاز فيما بعد، بعد ان جعلهما يفعلان ما فعلتا لمدة دقائق كانت هن القاضيات على سمعتهما ومستقبلهما.

وتواصلت “الوطن” مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لمعرفة إجراءات النقابة تجاه ما حدث والعقوبات القانونية إلا أنه رفض التعليق.

وتظل العقوبة أو الإجراءات التي ستتخذها النقابة في هذا الشأن غير واضحة لحين خروج أحد المسؤولين للرد والتوضيح.

وعن رد شيماء الحاج على هذا الفيديو، فقد التزمت الصمت حتى الآن ولم تعلق على هذا المقطع الفاضح،

الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين في مواقع التواصل. بحسب موقع “الرسالة”

يذكر ان شيماء ومني حديثي العهد بالفن، حيث أن مشوراهما لم يتعدى 3 سنوات تقريبا،

فشيما الحاج هي فتاة مصرية سورية، ولدت في القاهرة لأب مصري ذو أصول سورية، وهو ما جعلها تحمل الجنسيتين المصرية والسورية.

الكاتب