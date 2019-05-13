تراند اليوم : اعترافات رنا هويدي للنيابة في قضية خالد يوسف

مهزلة جديدة في اعترافات المذيعة التي ادعت أنها كانت متزوجة هي الأخرى من خالد يوسف لتصل عدد زيجاته حتى الآن إلى حوالي العشرة!

لا تزال التحقيقات جارية مع مذيعة قناة الـ (MBC) المصرية رنا هويدي، التي قبض عليها البوليس قبل أيام قليلة لتورطها بمقاطع إباحية مع المخرج خالد يوسف.

قالت رنا في اعترافاتها أمام النيابة العامة المصرية، أنها كانت متزوجة عرفياً من خالد يوسف، ولم تكن على علم بعلاقاته بالممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، ولم يخطر ببالها أن الفيديوهات الجنسية قد تتسرب.

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وأضافت رنا أن يوسف وعدها بأحد أدوار البطولة في أفلامه.

أي نفس الأقاويل التي أدلت بها كل من منى وشيما من قبل أمام النيابة، ونفس حكاية الزيجات.

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كانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على المذيعة رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها مبالغ مالية ضخمة، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للتحقيق معها حول وجودها في فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف.