تراند اليوم : زواج أنغام وأفلام خالد يوسف يتصدران القضايا؟

ويريدوننا أن نناقش قضايا جادة!

جمع محرك البحث في غوغل، زواج النجمة المصرية أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، وقضية خالد يوسف الجنسية مع بطلاته الفنانات منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصة كاميليا وآخرهن، حتى الآن، المذيعة المصرية رنا هويدي.

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قضية خالد يوسف احتلت المرتبة الأولى في الجوجل، ولا تزال، لأن التحقيقات تفضح يوماً بعد يوم، أسماءً جديدةُ لفنانت شاركن في أفلام خالد يوسف الإباحية، رغم تأكيده في عدد من اللقاءات بأن كل الأفلام مفبركة، حتى بعد نشر صورتين له حين كان يمارس الجنس مع إحداهن.

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أما زواج أنغام من أحمد، شكّل مفاجأة للشارع المصري، واحتل مراتب متقدمة في محرك (غوغل) في مصر، لأن أحمد أصغر من أنغام بكثير، وكانت صرّحت في مقابلتها الأخيرة مع المذيعة المصرية وفاء الكيلاني، بأنها لا تفكر بالزواج حالياً، ليتفاجأ جمهورُها بزواجها السري من أحمد المتزوج.

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أنغام لا تشبه خالد يوسف أبداً، تزوجت بوجود شهود ولم تتزوج عرفياً ولم تقم زواج المتعة كما فعل خالد يوسف الذي صوّر ضحاياه من غرفة النوم.

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