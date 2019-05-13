رانيا يوسف تعلن عن مسابقة خلال شهر رمضان وهذه جائزتها

أعلنت الممثلة المصرية، رانيا يوسف يوم الاثنين ،مسابقة لكافة معجبيها، طوال شهر رمضان، حيث تطرح الفنانة المصرية 30 سؤالا، لها علاقة بتفاصيل أعمالها الفنية، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وأوضحت يوسف أن الفائز في المسابقة سينال جائزة عبارة عن رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، شاملة جميع المصاريف، مهنئةً معجبيها بحلول شهر رمضان، بواسطة فيديو شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي مرتدية القفطان المغربي.

وأشارت في الفيديو إلى أنها وقت تصويره، كانت تتناول الإفطار مع أسرتها ووالدها للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان، وذلك بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية.

وستحل الفنانة المصرية ضيفة في برنامج "شيخ حارة"، غدا الثلاثاء، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، وهو من تقديم الإعلامية بسمة وهبة.

يذكر أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.